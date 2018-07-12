İngiltere'yi 2-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren Hırvatistan'da, bu tarihi zafer ülke genelinde coşkuyla kutlanmaya başlandı.

Hırvatistan'ın 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükselmesi, ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor.



Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan maçı, şehir merkezlerine kurulan dev ekranlardan takip eden Hırvat taraftarlar, son düdüğün çalınmasıyla tarihi zaferi coşkuyla kutlamaya başladı.



Başkent Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanı'nda toplanan 10 binden fazla Hırvat taraftar, ellerinde Hırvatistan bayrakları taşıdı, milli takım lehine tezahüratlar yaptı.



Zagreb'in yanı sıra Dubrovnik, Split, Zadar ve Rijeka gibi büyük şehirlerde de binlerce taraftar, ilk kez Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösteren takımlarının galibiyetini kutladı.



Hırvatistan'ın yanı sıra Bosna Hersek'te yaşayan Hırvatlar da milli takımlarının finale yükselmesinin ardından araçlarıyla konvoy oluşturup tezahüratlar yaptı.



Daha önce 1998 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı elde eden Hırvatlar, tarihindeki ilk Dünya Kupası finalinde pazar günü Fransa ile karşılaşacak.