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Hırvatistan yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Hırvatistan, normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 sona eren maçta Rusya'yı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup etti. Bu sonuçla Hırvatistan yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

Hırvatistan yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu

31'inci dakikada Dzyuba'dan aldığı pasla ceza sahasına ilerleyen Cheryshev içeri girmeden sert ve etkili bir şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.
39'uncu dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mandzukic beklemeden ortasını yaptı ve kafayı vuran Kramaric topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
101'inci dakikada Hırvatistan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.
114'üncü dakikada Rusya'nın kazandığı serbest vuruşu kullanan Dzagoev'in ortasında kafa vuruşunu yapan Fernandes durumu eşitledi: 2-2.
Uzatma dakikaları 2-2'lik eşitlikle sonuçlanırken, karşılaşma penaltı atışlarına gitti.
Rusya'nın ilk penaltı atışını Smolov kullandı ve Subasic gole izin vermedi.
Hırvatistan'ın ilk penaltı atışını Brozovic kullandı. Top kalecinin sol tarafından ağlara gitti: 2-3.
Rusya'nın ikinci penaltı atışını Dzagoev kullandı. Meşin yuvarlak kalecinin sol tarafından ağlarla buluştu: 3-3.
Hırvatistan'ın ikinci penaltı atışını Kovacic kullandı. Kovacic'in vuruşunu  Akınfeev kurtardı.
Rusya'nın üçüncü penaltı atışını Fernandes kullandı. Top dışarı çıktı.
Hırvatistan'ın üçüncü penaltı atışını Modric kullandı. Akınfeev'in elinden seken top ağlara gitti: 3-4.
Rusya'nın dördüncü penaltı atışını Ignasevich kullandı. Top, Subasic'in sağından ağlarla buluştu: 4-4.
Hırvatistan'ın dördüncü pentaltı atışını Vida kullandı. Meşin yuvarlak Akınfeev'in sağından ağlara gitti: 4-5.
Rusya'nın beşinci penaltı atışını Kuzyaev kullandı. Top ile Subasic ters köşelere gitti: 5-5.
Hırvatistan'ın beşinci penaltı atışını Rakitic kullandı ve top ağlara gitti: 5-6.
Penaltı atışları sonucunda karşılaşmayı kazanan Hırvatistan, yarı finale yükseldi.
 
STAT: Fisth
HAKEMLER: Sandro Ricci, Emerson De Carvalho, Marcelo Van Gasse
RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignasevich, Kudriashov, Zobnin, Kuzyaev, Samedov (Dk. 54 Erokhin), Golovin (Dk. 102 Dzagoev), Cheryshev (Dk. 67 Smolov), Dzyuba (Dk. 79 Gazinsky)
HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko (Dk. 94 Corluka), Lovren, Vida, Strinic (Dk. 74 Piravic), Rebic, Rakitic, Modric, Perisic (Dk. 63 Brozovic), Kramaric (Dk. 88 Kovacic), Mandzukic
GOLLER: Dk. 31 Cheryshev, Dk. 114 Fernandes (Rusya) - Dk. 39 Kramaric, Dk. 101 Vida (Hırvatistan)
SARI KARTLAR: Gazinsky (Rusya) - Lovren, Strinic (Hırvatistan)

Etiketler; #ingiltere #Hırvatistan
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