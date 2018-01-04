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HİS'ten antrenör kursu

Herkes İçin Spor Federasyonu, wellness, yoga ve hemsball antrenör ve yardımcı antrenör yetiştirme kurslarının tarih ve yerlerini açıkladı

HİS'ten antrenör kursu

Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS), wellness, yoga ve hemsball branşlarında düzenleyeceği antrenör ve yardımcı antrenör yetiştirme kurslarının tarih ve yerlerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kursların yapılacağı iller ve tarihleri şöyle:
Wellness 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu:
20 Ocak-4 Şubat (İstanbul)
Wellness 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu:
24 Ocak-4 Şubat (Adana), 31 Ocak-11 Şubat (Sakarya), 5-16 Şubat (İzmir), 14-25 Şubat (Kars), 5-16 Mart (Muğla)
Hemsball 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu:
14-25 Şubat (Adıyaman), 5-16 Şubat (Aydın)
Yoga 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu:
24 Ocak-4 Şubat (Adana), 22 Ocak-2 Şubat (Eskişehir), 31 Ocak-11 Şubat (Sakarya), 5-16 Şubat (Aydın), 14-25 Şubat (Adıyaman), 5-16 Mart (Muğla).


Kaynak: AA
Etiketler; #yoga #wellness #HİS #Herkes İçin Spor Federasyonu #hemsball #antrenör ve yardımcı antrenör yetiştirme kursları
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