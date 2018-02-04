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Hoffenheim'da Kerem Demirbay uzun süre forma giyemeyecek

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay'ın sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyeceği bildirildi.

Hoffenheim'da Kerem Demirbay uzun süre forma giyemeyecek

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay'ın sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyeceği bildirildi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hoffenheim'ın deplasmanda Hertha Berlin ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Kerem Demirbay'ın sağ ayak bileğindeki bağlarda yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun uzun süre forma giyemeyeceği ifade edildi.

Hoffenheim'ın teknik direktörü Julian Nagelsmann, mümkün olan en kısa sürede yeniden form tutması için Kerem Demirbay'a destek vereceklerini kaydetti.

Kerem Demirbay, 1-1 berabere sonuçlanan Hertha Berlin-Hoffenheim maçının 16. dakikasında rakibi Jordan Torunarigha ile çarpışması sonucu sakatlanmış ve oyundan alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bundesliga #futbol #Hoffenheim #Kerem Demirbay
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