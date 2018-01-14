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Hollanda, İsveç'i 3-1 yenerek şampiyon oldu

Şampiyonada son iki sırada yer alan Türkiye ve İngiltere, bir alt lige düştü

Hollanda, İsveç'i 3-1 yenerek şampiyon oldu

Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası'nda (Championship 2) Hollanda, İsveç'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğu kazandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonun son gününde 4 karşılaşma oynandı. Hollanda, İsveç'i 3-1 mağlup ederek, turnuvayı şampiyon tamamladı.

İtalya'yı 3-2 mağlup eden Türkiye ise Portekiz'e 6-3 yenilen İngiltere'yi geçerek, 7. oldu. Şampiyonada son iki sırada yer alan Türkiye ve İngiltere, bir alt lige düştü.

Hırvatistan'ı 4-2 yenen Ukrayna, İsveç'in yenilmesiyle ikinciliği elde etti. İlk iki sıralı alan Hollanda ve Ukrayna, Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Şampiyonanın en iyi oyuncusu Hollanda'dan Teun Rohof, en iyi kalecisi de Ukrayna'dan Sergii Koval seçildi. Turnuvanın en golcü oyuncusu ödülünü ise İsveç'ten Johan Bjorkmann aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #alanya #Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası #Hollanda - İsveç #ödül töreni
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