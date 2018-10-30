Fenerbahçe'de görevden alınan teknik direktör Phillip Cocu'nun başarısız grafiği, akıllara geçmiş dönemde Türkiye'de görev yapan Hollandalı çalıştırıcıların performansını getirdi.

Türk futbolunda görev yapan Hollandalı teknik direktörler, beklentilerin altında kalan performanslarıyla dikkati çekiyor.



Fenerbahçe Kulübünde 20 yıl süren başkan Aziz Yıldırım dönemini sona erdiren Ali Koç, Fransız sportif direktör Damien Comolli ile Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'yu göreve getirdi. Sezona büyük umutlarla başlayan sarı-lacivertli ekip, Cocu yönetiminde tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.



UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Portekiz'in Benfica takımına elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubundaki 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.



Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan toplayabildi ve 15. sırada yer aldı. Ligdeki 5 mücadelede mağlup olan Fenerbahçe'de 3-1'lik MKE Ankaragücü yenilgisi sonrası teknik direktör Cocu ile yollar ayrıldı.



Cocu'nun başarısız grafiği, Türkiye'de daha önce görev almış ve beklentileri karşılayamayan Hollandalı teknik direktörleri hatırlattı.



İlk Hollandalı Sarıyer'e



Türk futbolunda ilk Hollandalı teknik adamı, İstanbul'un köklü kulüplerinden Sarıyer göreve getirdi.



1989-1990 sezonunda dönemin en üst liginde mücadele eden Sarıyer'de göreve getirilen Cor van der Hart, mavi-beyazlı ekibin başında 17 mücadelede yer aldı.



Ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi gören Hart, yerini Ahmet Suat Özyazıcı'ya bıraktı.



Fenerbahçe'de 3 Hollandalı



Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı teknik direktör Phillip Cocu, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 3. Hollandalı çalıştırıcı oldu.



Sarı-lacivertli futbol takımının başına 1990-1991 sezonunda Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink geçti. Hiddink yönetiminde 16 takımlı ligde 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi alan Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadı ve ligi 5. sırada tamamladı.



Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda da bir Hollandalı çalıştırıcıya emanet edildi. Dick Advocaat yönetiminde sarı-lacivertliler, 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgiyle sezonu 3. sırada bitirdi.



Her iki Hollandalı teknik adamla da kupa kazanamayan Fenerbahçe'nin son Hollandalı çalıştırıcısı Cocu ise 10. haftanın ardından görevinden alındı.



Galatasaray'da iki Hollandalı çalıştı



Hollandalı teknik adamlarla başarı kovalayan takımlardan biri de Galatasaray oldu.



Sarı-kırmızılı ekibin ilk Hollandalı teknik direktörü, dönemin en ünlü isimlerinden Frank Rijkaard'dı. Barcelona'da geçirdiği başarılı dönemin ardından 2009'da göreve getirilen Rijkaard, 2 sezon takımın başında kaldı.



Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu Bursaspor ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada tamamladı. 2010-2011 sezonuna da Galatasaray'ın başında başlayan Rijkaard, 4 galibiyet, 4 mağlubiyetin ardından 8. haftanın ardından görevinden ayrıldı.



Galatasaray'ın ikinci Hollandalı çalıştırıcısı Jan Olde Riekerink ise altyapıda görev alırken A takımın başına getirildi. 2015-2016 sezonunda 27. hafta öncesinde göreve gelen Riekerink, sezonu ligde üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle tamamladı. Riekerink yönetimindeki Galatasaray, finalde Fenerbahçe'yi yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırdı.



2016-2017 sezonuna da TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Riekerink, sarı-kırmızılı takımla 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi almasının ardından 20. haftanın ardından görevinden ayrıldı.



Jan Olde Riekerink, Türkiye'de kupa kaldıran tek Hollandalı teknik adam oldu.



İstanbulspor ve Kasımpaşa'da birer Hollandalı



İstanbulspor ve Kasımpaşa'da da birer Hollandalı teknik direktör görev yaptı.



1995-1996 sezonunda İstanbulspor'da göreve getirilen Leo Beenhakker, 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayınca görevinden ayrıldı.



İstanbul'un bir diğer ekibi Kasımpaşa'nın altyapısında görev yapan Jan Wouters, 2014-2015 sezonunda Şota Arveladze'nin istifasının ardından teknik direktörlüğe getirildi. Wouters, lacivert-beyazlı ekibin başında 2 maç görev yaptı ve iki karşılaşmada da mağlubiyet gördü.



Milli takımda Guus Hiddink dönemi



Fenerbahçe ile başarısız bir dönem geçiren Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink, A Milli Takım'ı da çalıştırdı.



2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, Hiddink yönetiminde organizasyona katılma başarısı gösteremedi.



A Milli Takım, Hiddink yönetiminde 12'si resmi 4'ü özel olmak üzere 16 maça çıkarken, bunlardan 7'sini kazandı, 5'ini yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı.- Türkiye'de daha önce görev yapan 8 Hollandalı çalıştırıcı da beklentilerin altında kaldı.