Hull City - Chelsea maçı canlı nasıl izlenir? Saat kaçta, hangi kanalda?

HULL CITY – CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 13 Şubat 2026 Cuma

Başlama Saati: 22.45 (Türkiye saati) – 19.45 GMT/ 2.45pm ET/ 1.15am IST

Yer: MKM Stadyumu, Hull

Organizasyon: İngiltere FA Cup 4. tur

Kupa mücadelesinde Championship temsilcisi Hull City, Premier Lig ekibi Chelsea’yi ağırlıyor. Kazanan takım beşinci tura yükselecek.

MAÇ HANGİ KANALDA? TABII SPOR YAYINI VE TÜRKİYE İÇİN İZLEME SEÇENEKLERİ

Türkiye’de yayın: Maç, Tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

Yayın platformu: Tabii Spor’a Turkcell TV+’ta 75. kanal üzerinden, Türksat uydusunda ve internet aracılığıyla ulaşılabiliyor. Yayın HD kalitede ve şifreli; Tabii’nin web sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden, üyelikle “Canlı Yayınlar” sekmesinden erişim sağlanabiliyor.

Erişim: Android ve iOS cihazlar, bilgisayarlar ve uyumlu akıllı televizyonlar üzerinden izlenebiliyor.

ULUSLARARASI YAYIN BİLGİSİ: BBC, TNT VE ESPN

Türkiye dışındaki izleyiciler için FA Cup yayın haklarına sahip kanallar şöyle:

Birleşik Krallık: BBC One ve TNT Sports 3 canlı yayınlayacak; yayınlar BBC iPlayer ve discovery+ üzerinden de izlenebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri: ESPN2 ve ESPN Deportes’te yayınlanacak; ESPN App ve fuboTV’den de izlenebilir.

Kanada: Sportsnet World ve Sportsnet Plus.

Hindistan: Sony TEN 2 ve Sony LIV.

Nijerya: SuperSport Premier League ve Canal+ Sport 3; DStv Now üzerinden stream edilebilir.

Diğer ülkeler: Yerel FA Cup yayın haklarına sahip kanallar üzerinden maç naklen yayınlanacak; izleyiciler ülkelerindeki yayıncıları kontrol etmeliler.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Hull City: Championship’te mücadele eden “Tigers”, kupada sürpriz peşinde.

Chelsea: Liam Rosenior yönetimindeki Londra ekibi, Charlton Athletic’i eleyerek dördüncü tura yükseldi ve beşinci tur biletini almak istiyor.

Hakem: Karşılaşmanın hakemi Farai Hallam; maçta VAR sistemi kullanılmayacak.

NASIL İZLENİR?

Türkiye’de maçın yayını Tabii platformunda gerçekleşeceği için kullanıcıların Tabii Spor aboneliği olması gerekiyor. Aboneler, maç saatinden önce platforma giriş yapıp “Canlı Yayınlar” veya “Canlı Kanallar” sekmesinden Hull City – Chelsea maçını seçerek yayına erişebilirler.

Uluslararası izleyiciler ise bulundukları ülkedeki resmi FA Cup yayıncısı aracılığıyla maçı TV veya online platform üzerinden seyredebilirler. BBC One, TNT Sports 3 ve ESPN gibi kanallar başlıca yayıncılar arasında yer alıyor.