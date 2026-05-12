Hull City Play-Off finali ne zaman? Rakibi kim olacak?

Hull City, İngiltere Championship Play-Off yarı final rövanşında Millwall’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

İlk maçın golsüz sona ermesinin ardından rövanşta kontrolü ele alan İngiliz ekibi, Mohamed Elbachir Belloumi ve Joe Gelhardt’ın golleriyle Wembley biletini aldı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City böylece Premier Lig hedefi için son maça çıkma hakkı elde etti.

HULL CITY PLAY-OFF FİNALİ NE ZAMAN?

Hull City, Championship Play-Off finalinde 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı’nda sahaya çıkacak.

İngiliz futbolunun en kritik maçlarından biri olarak görülen final karşılaşmasını kazanan takım, gelecek sezon Premier Lig’de mücadele etmeye hak kazanacak.

HULL CITY’NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

Hull City’nin finaldeki rakibi ise Southampton ile Middlesbrough arasında oynanacak yarı final rövanş maçının ardından belli olacak.

İlk karşılaşmanın 0-0 sona ermesi nedeniyle rövanş mücadelesi büyük heyecan yaratırken, Hull City taraftarları da final eşleşmesini beklemeye başladı.