Hull City'nin finaldeki rakibi değişti! İngiliz futbolunda 'casusluk' depremi

İngiltere Championship'te eşine az rastlanır bir kriz patlak verdi. Gizli takip iddialarının ardından alınan tarihi karar, play-off finalinin kaderini tamamen değiştirdi.

İngiltere Bağımsız Disiplin Komisyonu, Southampton’ın EFL’nin kulüp antrenmanlarının izinsiz izlenmesi ve görüntülenmesine ilişkin kurallarını birden fazla kez ihlal ettiğini açıkladı.

Komisyon, bu ihlaller nedeniyle Southampton’ın Championship play-off organizasyonundan çıkarılmasına karar verdi.

GELECEK SEZON İÇİN PUAN KESME CEZZASI

Disiplin kurulunun kararında, Southampton’ın sadece bu sezonla kalmadığı belirtildi. Kulübe ayrıca, 2026-2027 sezonunda geçerli olmak üzere 4 puan silme cezası uygulandığı bildirildi.

WEBLEY'DE YENİ RAKİP HULL CITY

Kararın duyurulmasının ardından Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough’un rakibi oldu. İki takım, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

