I Grubunda 2. maç heyecanı! Fransa-Irak maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası I Grubu ikinci maçlarıyla sürüyor! Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, ilk maçtaki gövde gösterisinin ardından bu kez Asya temsilcisi Irak ile kozlarını paylaşıyor.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
I Grubunda 2. maç heyecanı! Fransa-Irak maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler
Yayınlanma:

2026 Dünya Kupası I Grubu'nun açılış maçında Senegal ile karşılaşan Fransa, Kylian Mbappe'nin iki golle yıldızlaştığı mücadeleyi 3-1 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı. Mbappe, bu maçta attığı gollerle Just Fontaine'i geçerek Fransa Milli Takımı tarihinin Dünya Kupaları'ndaki en golcü oyuncusu unvanını da elde etti.

Kadrosunda çok sayıda yıldız ismi bulunduran Fransa, turnuvanın en büyük favorileri arasında gösterilirken Irak karşısında da güçlü oyununu sürdürerek son 32 yolunda önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor.

IRAK TARİHİ İLK PUAN PEŞİNDE

Norveç, Senegal ve Fransa ile aynı grupta yer alan Irak, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası heyecanı yaşıyor. Turnuvaya 4-1'lik Norveç mağlubiyetiyle başlayan Asya temsilcisi, organizasyon tarihindeki ilk puanını hedefliyor.

Asya temsilcisi, Fransa karşısında Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını almak için sahaya çıkacak. Irak, bu amaçla grubun ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Fransa ile kozlarını paylaşacak.

PHİLADELPHİA'DA GECE YARISI RANDEVUSU

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'ndaki bu dev karşılaşma, ABD'nin Philadelphia kentinde oynanacak. Mücadele gece 12'de başlayacak ve karşılaşmayı Kanadalı hakem Drew Fischer yönetecek.

İŞTE FRANSA - IRAK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milyonlarca futbolseverin ekran başına kilitleneceği karşılaşma öncesinde takımların sahaya çıkması beklenen kadroları şu şekilde şekillendi:

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Olise, Dembele, Doue, Mbappe.

Irak: Hachim, Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh, Ismael, Al-Ammari, Jasim, Hussein, Al-Hamadi.

Bitlis'te Tatvan-Hizan yolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!Bitlis'te Tatvan-Hizan yolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!Yurt
Kaza değil cinayet! Sokak ortasında eski eniştesini arabayla ezip üzerinden geçti...Kaza değil cinayet! Sokak ortasında eski eniştesini arabayla ezip üzerinden geçti...Yurt
Kaza değil cinayet! Sokak ortasında eski eniştesini arabayla ezip üzerinden geçti...Kaza değil cinayet! Sokak ortasında eski eniştesini arabayla ezip üzerinden geçti...Yurt
Bodrum'da restorana ekmek bıçaklı baskın!Bodrum'da restorana ekmek bıçaklı baskın!Yurt
2026 dünya kupası fransa ırak ilk 11
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
İstanbul'da anaokulunda çubuklu dayak skandalı!
81 ile suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi
Eyüpsultan'da pastanede doğal gaz kaçağı
Önemli açıklamalar
16 ilde milyonluk yasa dışı bahis operasyonu
13 yıl sonra yenilenen fay haritasında korkutan rakam!
Bugün o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın
Uzmanlardan çok ciddi kene ve sivrisinek uyarısı!
"Alevi de biziz Sünni de biziz, hepimiz Türk milletiyiz"
Çok Okunanlar
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! Hava durumu alarmları peşe peşe geldi!
Emekli ve memur maaş tablosu sızdı! İşte unvan unvan kuruşu kuruşuna yeni temmuz zamları Emekli ve memur maaş tablosu sızdı! İşte unvan unvan kuruşu kuruşuna yeni temmuz zamları
BİM'den Salı gününe özel dev kampanya! BİM'den Salı gününe özel dev kampanya!
O tuzağa karşı uyardı... İslam Memiş'ten korkutan altın çıkışı O tuzağa karşı uyardı... İslam Memiş'ten korkutan altın çıkışı