I Grubunda 2. maç heyecanı! Fransa-Irak maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

2026 Dünya Kupası I Grubu'nun açılış maçında Senegal ile karşılaşan Fransa, Kylian Mbappe'nin iki golle yıldızlaştığı mücadeleyi 3-1 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı. Mbappe, bu maçta attığı gollerle Just Fontaine'i geçerek Fransa Milli Takımı tarihinin Dünya Kupaları'ndaki en golcü oyuncusu unvanını da elde etti.

Kadrosunda çok sayıda yıldız ismi bulunduran Fransa, turnuvanın en büyük favorileri arasında gösterilirken Irak karşısında da güçlü oyununu sürdürerek son 32 yolunda önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor.

IRAK TARİHİ İLK PUAN PEŞİNDE

Norveç, Senegal ve Fransa ile aynı grupta yer alan Irak, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası heyecanı yaşıyor. Turnuvaya 4-1'lik Norveç mağlubiyetiyle başlayan Asya temsilcisi, organizasyon tarihindeki ilk puanını hedefliyor.

Asya temsilcisi, Fransa karşısında Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını almak için sahaya çıkacak. Irak, bu amaçla grubun ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Fransa ile kozlarını paylaşacak.

PHİLADELPHİA'DA GECE YARISI RANDEVUSU

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'ndaki bu dev karşılaşma, ABD'nin Philadelphia kentinde oynanacak. Mücadele gece 12'de başlayacak ve karşılaşmayı Kanadalı hakem Drew Fischer yönetecek.

İŞTE FRANSA - IRAK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milyonlarca futbolseverin ekran başına kilitleneceği karşılaşma öncesinde takımların sahaya çıkması beklenen kadroları şu şekilde şekillendi:

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Olise, Dembele, Doue, Mbappe.

Irak: Hachim, Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh, Ismael, Al-Ammari, Jasim, Hussein, Al-Hamadi.