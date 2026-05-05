Icardi Diyarbakır yolcusu mu? Süper Lig'i sallayacak transfer iddiası!
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve maaş indirimini kabul etmeyen Mauro Icardi'ye Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor talip oldu. Arjantin basını, Diyarbakır temsilcisinin bu transferle sportif başarı ve imaj açısından büyük ses getirmeyi hedeflediğini duyurdu.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan ve takımdan ayrılması beklenen Mauro Icardi'nin yeni adresi için Arjantin basınından TyC Sports yeni bir iddia ortaya attı.
Habere göre, Süper Lig'e yeni yükselen Amedspor, 33 yaşındaki Arjantinli golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
Diyarbakır temsilcisinin bu transferi sportif bir hedefin ötesinde kulübün imajına büyük katkı sağlayacak bir adım olarak planladığı ve oyuncuyu renklerine bağlama konusunda oldukça istekli olduğu belirtiliyor.
YÜZDE 50 İNDİRİM KRİZİ
Yıldız oyuncunun ayrılık sürecinin temelinde mali konular yer alıyor. Galatasaray'dan yıllık 12 milyon dolar kazandığı ifade edilen Icardi, yönetimle yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde anlaşmaya varamadı.
Sarı-kırmızılı kulübün, Arjantinli oyuncudan maaşında yüzde 50 indirime gitmesini istediği, Icardi'nin ise bu talebi kabul etmeyerek yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlandığı bildirildi.
DEV KULÜPLER SIRADA
Deneyimli golcü ile Amedspor'un dışında dünya futbolundan birçok kulüp ilgileniyor. Juventus, Milan, Napoli, Elche, Oviedo ve Club America'nın da oyuncunun durumunu takip ettiği aktarıldı.
Arjantin basını, olası bir Amedspor anlaşmasının Icardi'nin yaşamına etkilerini de değerlendirdi.
Transferin gerçekleşmesi durumunda İstanbul'dan 1500 kilometre uzaklaşacak olan oyuncunun Diyarbakır'da yaşama fikrinin, partneri China Suarez için transfer sürecinde önemli bir etken olacağı yorumu yapıldı.
3 SEZON, 3 ŞAMPİYONLUK
2022 yazında transfer olduğu Galatasaray'da 3 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Icardi, takımıyla 4. kez şampiyonluk sevinci yaşamaya çok yakın konumda bulunuyor.
33 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 45 karşılaşmada 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.