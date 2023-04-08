Icardi Galatasaray ile ilgili kararını açıkladı! Ülkesinin basınına konuştu: Galatatasaray'da kalmak istiyor mu?
Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılılardaki geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız golcü, geleceğiyle ilgili ülkesinin basınına konuştu. İşte Icardi'nin Galatasaray ile ilgili o açıklaması...
Spor Toto Süper Lig'de 26 maç sonunda topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde şampiyonluğun büyük favorisi konumunda bulunan Galatasaray'da yıldız golcü Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'den kiralanan dünyaca ünlü golcü futbolcu, attığı gollerle ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların hücumdaki en önemli kozu olmuş ve Galatasaray taraftarının büyük sevgisini kazanmıştı.
Galatasaray'da sahaya çıktığı 17 maçta 10 gol atan ve 7 asist yapan Arjantinli golcü, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerindeki performansıyla da takımına galibiyeti getirmişti. Arjantinli oyuncu Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızılıların Nef Stadyumu'ndaki 600. golünü atarak tarihe geçmeyi de başarmıştı.
Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki kiralık kontratı Haziran 2023'te sona eriyor. Icardi'nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken, yıldız golcü "Galatatasaray'da kalmak istiyor mu?" sorularına yanıt niteliğinde bir açıklamada bulundu.