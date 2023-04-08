Icardi Galatasaray ile ilgili kararını açıkladı! Ülkesinin basınına konuştu: Galatatasaray'da kalmak istiyor mu?

Galatasaray'da sahaya çıktığı 17 maçta 10 gol atan ve 7 asist yapan Arjantinli golcü, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerindeki performansıyla da takımına galibiyeti getirmişti. Arjantinli oyuncu Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızılıların Nef Stadyumu'ndaki 600. golünü atarak tarihe geçmeyi de başarmıştı.