Icardi Galatasaray ile ilgili kararını açıkladı! Ülkesinin basınına konuştu: Galatatasaray'da kalmak istiyor mu?

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılılardaki geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız golcü, geleceğiyle ilgili ülkesinin basınına konuştu. İşte Icardi'nin Galatasaray ile ilgili o açıklaması...

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Icardi Galatasaray ile ilgili kararını açıkladı! Ülkesinin basınına konuştu: Galatatasaray'da kalmak istiyor mu? - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 26 maç sonunda topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde şampiyonluğun büyük favorisi konumunda bulunan Galatasaray'da yıldız golcü Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Icardi Galatasaray ile ilgili kararını açıkladı! Ülkesinin basınına konuştu: Galatatasaray'da kalmak istiyor mu? - Resim: 2 2 5

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'den kiralanan dünyaca ünlü golcü futbolcu, attığı gollerle ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların hücumdaki en önemli kozu olmuş ve Galatasaray taraftarının büyük sevgisini kazanmıştı.

Icardi Galatasaray ile ilgili kararını açıkladı! Ülkesinin basınına konuştu: Galatatasaray'da kalmak istiyor mu? - Resim: 3 3 5

Galatasaray'da sahaya çıktığı 17 maçta 10 gol atan ve 7 asist yapan Arjantinli golcü, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerindeki performansıyla da takımına galibiyeti getirmişti. Arjantinli oyuncu Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızılıların Nef Stadyumu'ndaki 600. golünü atarak tarihe geçmeyi de başarmıştı.

Icardi Galatasaray ile ilgili kararını açıkladı! Ülkesinin basınına konuştu: Galatatasaray'da kalmak istiyor mu? - Resim: 4 4 5

Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki kiralık kontratı Haziran 2023'te sona eriyor. Icardi'nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken, yıldız golcü "Galatatasaray'da kalmak istiyor mu?" sorularına yanıt niteliğinde bir açıklamada bulundu.