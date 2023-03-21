Icardi Galatasaray ile ilgili kararını verdi! Transfer için yönetimle görüştü: İşte Icardi'den Galatasaray yönetimine transfer yanıtı...

Özel hayatıyla da sık sık gündemde olan Icardi'nin ismi transfer dedikodularına da karışmıştı. İtalya'ya dönme fikrinin de aklında olduğu iddia edilen Icardi ile Roma ve Milan'ın yakından ilgilendiği belirtilmişti. Juventus ve İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de takibinde olan Arjantinli forvetin Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.