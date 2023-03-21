Icardi Galatasaray ile ilgili kararını verdi! Transfer için yönetimle görüştü: İşte Icardi'den Galatasaray yönetimine transfer yanıtı...
Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı dünyaca ünlü yıldız golcüsü Mauro Icardi, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Yönetimle görüşen Arjantinli forvet, transfer ile ilgili yanıtını iletti. İşte Icardi'nin Galatasaray ile ilgili kararı...
Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'den kiraladığı dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi, attığı gollerle ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların hücumdaki en önemli kozu oldu.
15 maçta sarı-kırmızılı formayı terleten ve 9 gol atıp 6 da asist yapan Icardi; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerindeki performansıyla takımına galibiyeti getirmişti.
Özel hayatıyla da sık sık gündemde olan Icardi'nin ismi transfer dedikodularına da karışmıştı. İtalya'ya dönme fikrinin de aklında olduğu iddia edilen Icardi ile Roma ve Milan'ın yakından ilgilendiği belirtilmişti. Juventus ve İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de takibinde olan Arjantinli forvetin Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Galatasaray taraftarıın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bonservisi Fransız ekibinde olan Icardi için Galatasaraylı yöneticiler PSG ile görüşme gerçekleştirdi.