Icardi'nin yeni adresi belli oluyor: Everton mu, Brezilya mı?

Avrupa'da yaz transfer dönemini boşta geçiren ve herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Mauro Icardi için transfer piyasası yeniden hareketlendi. Dört yıllık Galatasaray macerası noktalanan ve bonservisi elinde bulunan deneyimli santrfor, hücum hattında bitiricilik arayan ekiplerin radarında yer alıyor.