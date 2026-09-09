Icardi'nin yeni adresi belli oluyor: Everton mu, Brezilya mı?
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi, Avrupa transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşmaya varamadı. Brezilya'dan flaş bir iddia gelirken, Icardi'nin Premier Lig'den Everton'a da önerildiği ortaya çıktı.
Avrupa'da yaz transfer dönemini boşta geçiren ve herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Mauro Icardi için transfer piyasası yeniden hareketlendi. Dört yıllık Galatasaray macerası noktalanan ve bonservisi elinde bulunan deneyimli santrfor, hücum hattında bitiricilik arayan ekiplerin radarında yer alıyor.
Serbest oyuncu statüsünü koruyan forvet için bir yanda İngiltere kapısı aralanırken, diğer yanda Güney Amerika'dan gelen teklif masada duruyor.
Menajerler, bonservisi elinde olan oyuncuların transfer edilebildiği Premier Lig'in köklü ekiplerinden Everton'a Mauro Icardi'yi önerdi.
Everton'ın eski genel müdürü Keith Wyness, forvet krizine işaret ederek yönetimin bu öneriyi göz ardı etmemesi gerektiğini ve Icardi transferinin mevcut sorunlara yeterli bir çözüm sunacağını ifade etti.
İngiltere'de transfer penceresi kapanmış olsa bile kulüpler serbest futbolcularla sözleşme imzalayabiliyor.
ÇİZMEYE DÖNÜŞ İHTİMALİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?
Icardi'nin ismi, Avrupa'da transfer tahtasının açık olduğu yaz aylarında Serie A temsilcisi Lazio ile de anılmıştı. Kariyerinin uzun bir döneminde İtalya'da boy gösteren ve Inter formasıyla zirve performansa imza atan tecrübeli golcüyü İtalyan ekibi resmen kadrosuna katmak istedi.
Fakat kulüp yönetimi ile oyuncunun menajerleri arasında yürütülen pazarlıklar; mali talepler ve sözleşme koşullarında uzlaşma sağlanamaması üzerine tıkandı ve masadan sonuç çıkmadı.
REKORLARLA DOLU İSTANBUL DÖNEMİ
Arjantinli forvetin sarı-kırmızılı takımdaki serüveni önemli başarılarla geçti. İstanbul'da forma giydiği dört sezonda dört Süper Lig şampiyonluğu yaşayan yıldız isim, 134 resmi karşılaşmada 77 gol ve 25 asist üreterek toplam 102 skora doğrudan katkı verdi.
Ceza sahasındaki gol sezgisi, liderliği ve ceza sahası etkinliğiyle taraftarların sevgilisi haline gelen golcü oyuncu, geçirdiği sakatlık ve Victor Osimhen'in sürpriz transferi sonrasında ikinci santrfor konumuna gerilemişti.
Brezilya'da transfer penceresinin kapanmasına sadece 3 gün kala, Güney Amerika temsilcisi Atletico Mineiro iddiası masadaki en somut alternatiflerden biri konumunda. Son dönemde ekonomik yapısını güçlendiren Brezilya ligi ve Atletico Mineiro'nun kurduğu iddialı kadro, Icardi açısından yüksek mali getiri vadediyor.
Everton ile yürütülen temasların somut bir adıma dönüşmesi halinde ise Arjantinli santrfor daha düşük bir maddi kazancı kabul edip dünyanın en zorlu liginde üst düzey sportif rekabete geri dönmeyi seçecek.
33 yaşındaki oyuncunun nihai kararı, ekonomik beklentileri ile sportif hedefleri arasında yapacağı tercihe bağlı olarak netleşecek.