İddia ihalesini kazanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu şirket, sosyal medyada büyük tepki topladı.

İddia ihalesini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu şirketin kazandığının anlaşılmasıyla sosyal medyada eleştiriler hızla yükseldi. Günün en çok konuşulan konularından biri olan ihale, sosyal medya kullanıcıları tarafından “skandal” olarak nitelendirildi. Kullanıcılar, Yıldırım Demiören'in TFF başkanlığından istifa etmesi gerektiği fikrinde birleşti.



Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları”nın özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması” işine ilişkin ihalenin 2. ve nihai oturumu gerçekleştirildi. İddaa ihalesinde en iyi teklifi % 0.2 komisyon ile Demirören-Scientific Games ortaklığı olan Şans Ortak Girişim Grubu verirken, 10 yıl geçerli olacak ihalenin sonucu önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacak.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’e ait şirketin ortağı olduğu girişime İddaa ihalesinin verilmesi, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.



TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in İddaa ihalesini kazanmasının şaibeye yol açacağı şeklinde yorumlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları, Twitter üzerinden durumu eleştirdi. İşte o tivitlerden bazıları:



@DamdaTilki: #iddia #iddiaihalesi #demirörenistifa Bu demirören iddia ihlesini almış. Şimdi bu herif hem fedarasyonu yönetecek hem de hekemlerini atama, oyunculara takımlara ceza verme hakkına sahip olarak maçlara bahis mi oynatacak? Herkeste oturup bu maçaları seyredecek öyle mi?



@Melanopterus_: Vay Demirören iddia oynatacak. Ne âlâ memleket.



@omer_saglm: Yıldırım Demirören iddia ihalesini alarak daha önce öldürdüğü Türk futbolunun simdi de helvasını yiyecek. #Demirörenİstifa



@hakanermis01: 5, 6 şirket ülke'nin tüm ihalelerini alıyor doymak bilmiyor. Neden bunlar peki? Cevabı belli. #Demirören iddia'yı da almış. Batırmak için mi kazanmak için mi o da tartışılır. Ama her taşın altından da çıkmaya utanmıyor musunuz?



@mustafadaderler: Yıldırım Demirören iddia işine girmiş.. Adam modern çağın Tyrion Lannister'ı olma yolunda ilerliyor.



@saklisecilmis: Demirören iddia ihalesini aldı gibi bişey...muz cumhuriyetinde bile olacak şey değil!!



@TopvePop: Asıl mesele Demirören’in ihaleyi alınca istifa etmesi değil, bir federasyon başkanının böyle bir ihaleye girebilmesi !!!