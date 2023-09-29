Fransa'da bir futbolcunun intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi.

İddia: Nice Forması Giyen Bir Futbolcudan İntihar Girişimi

İntihar girişiminde bulunan futbolcunun Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giydiği belirtildi. Fransa'daki çeşitli kaynaklar futbolcunun 22 yaşındaki Alexis Beka Beka olduğunu öne sürdü.

Fransız basınındaki haberlere göre polis ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. İkna çalışmaları devam ederken kulübün de bölgeye psikolog gönderdiği ifade edildi.