İddia: Nice Forması Giyen Bir Futbolcudan İntihar Girişimi

Nice forması giyen oyuncu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen bir oyuncunun otoyoldaki viyadükte intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

İddia: Nice Forması Giyen Bir Futbolcudan İntihar Girişimi
İddia: Nice forması giyen bir futbolcudan intihar girişimi
Editör: Nihat Çarboğa
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Fransa'da bir futbolcunun intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi.

İddia: Nice Forması Giyen Bir Futbolcudan İntihar Girişimi

İntihar girişiminde bulunan futbolcunun Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giydiği belirtildi. Fransa'daki çeşitli kaynaklar futbolcunun 22 yaşındaki Alexis Beka Beka olduğunu öne sürdü.

İddia: Nice Forması Giyen Bir Futbolcudan İntihar Girişimi - Resim : 1

Fransız basınındaki haberlere göre polis ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. İkna çalışmaları devam ederken kulübün de bölgeye psikolog gönderdiği ifade edildi.

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