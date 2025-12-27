İddia: Sadettin Saran, Fenerbahçe’yi ocakta kongreye götürüp başkanlığı bırakacak

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber canlı yayınında Sadettin Saran’ın Fenerbahçe başkanlığını sürdüremeyeceğini ve yakın dönemde istifa edeceğini iddia etti.

Yayınlanma: Güncellenme:

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber canlı yayınında Sadettin Saran’ın mevcut şartlar altında Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını sürdüremeyeceğini savunarak “Saran görevini bırakacak” iddiasında bulundu. Yarkadaş, kulüp ve kamuoyu açısından sürecin sağlıklı ilerlemesi için Başkan Saran’ın istifa etmesi gerektiğini ifade etti ve gelişmelerin yakın zamanda netleşeceğini öne sürmüştü. 

Yarkadaş, bugünkü canlı yayında şu sözleri dile getirdi: 

Benim edindiğim bilgi, Saadettin Saran'ın yakın çevresi kendisine istifa etmemesi yönünde baskı yapıyor. Ancak Saadettin Saran önümüzdeki günlerde yeni yılın en geç ikinci haftasında Fenerbahçe'yi kongreye götürecek, aday olmayacak ve başkanlığı da bırakacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü geniş uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da dosyaya dahil edildi ve soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. 

Soruşturma kapsamında savcılık, uyuşturucu madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma iddialarıyla ilgili olarak Saran’ın ifadesini aldı; ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemede Saran’ın saç örneğinde kokain testi pozitif çıkarken — kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonuçlarının negatif olduğu — rapor savcılığa gönderildi. 

Saran, pozitif çıktığı iddia edilen test sonuçlarını reddederek hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını belirtti ve Adli Tıp raporuna itiraz edeceğini, bağımsız laboratuvarlarda yeniden test yaptıracağını açıkladı. 

