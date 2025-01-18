Iğdır FK'dan devre arası transfer hamlesi: 9 futbolcu imzayı attı

Iğdır FK, devre arası transfer döneminde kadrosuna 9 futbolcu kattı. Teknik Direktör Osman Özköylü’nün liderliğinde yapılan bu transfer hamlesi, kulübün 1. Lig’daki hedeflerini büyütüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Iğdır FK'dan devre arası transfer hamlesi: 9 futbolcu imzayı attı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, devre arası transfer dönemine damga vurdu. Kulüp, 9 futbolcuyu kadrosuna katarak güçlendirdi. Yapılan açıklamaya göre, kulüpten ayrılan futbolcuların yanı sıra, yeni transferlerin takıma katılmasıyla Iğdır FK’nın kadrosu önemli ölçüde değişti.

Iğdır FK, kadrosundan bazı oyuncuları başka kulüplere kiraladı. Kosta Aleksic, Oğuzhan Özleşen, Ali Rıza Kayatekin, Yusuf Can Esendemir, Ali Yiğit Özten ve Yusuf Öztürk, farklı kulüplere kiralık olarak gönderildi. Ayrıca, Kerim Avcı, Dean Lico, Ömer Şişmanoğlu, Ricardo Guima ve Hasan Hatipoğlu ise kulüpten ayrıldı.

Teknik Direktör Osman Özköylü ve ekibinin yoğun çalışmaları sonucu, 9 futbolcu Iğdır FK’nın kadrosuna katıldı. Transfer edilen oyuncular arasında Ali Yaşar, Daniel Avramovski, Aly Malle, Semih Akyıldız, Valon Ethemi, Arda Çolak, Cebrail Karayel, Gökcan Kaya ve Bahadır Han Güngördü yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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