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Igor Tudor'a sürpriz teklif geldi

Antalyaspor, Galatasaray yönetiminin yollarını ayırdığı teknik direktör Igur Todur'u gündemine aldığı öğrenildi

Igor Tudor'a sürpriz teklif geldi

Başkan Ali Şafak Öztürk’ün istifasıyla birlikte Teknik Direktör Leonardo Araujo ile yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktörü için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Süper Lig’in devre arasında genel kurula gidecek Kırmızı-Beyazlıların, rotasındaki teknik adamla görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Ajansspor'un haberine göre, Genel Kurul hazırlıkları yapan Antalyaspor’da yeni başkan merakla beklenirken, teknik direktörlük için sürpriz bir isim gündeme alındı. Başkan Ali Şafak Öztürk’ün istifasıyla birlikte Teknik Direktör Leonardo Araujo’yla da yollarını ayıran Kırmızı-Beyazlıların, hafta içerisinde Galatasaray’la olan sözleşmesi fesih edilen Igor Tudor’la ilk teması kurduğu ortaya çıktı.

Antalyaspor adına Adnan Gülek Igor Tudor ile görüştü

Devre arasında yapılacak genel kurulla birlikte önce yeni başkanını belirlemesi beklenen Antalyaspor’da teması Scout ekibinde yer alan Adnan Gülek’in kurduğu öğrenildi. Gülek’in, Hırvat teknik adamı arayarak, Antalyaspor’da görev alıp almayacağıyla ilgili görüştüğü belirtilirken, deneyimli teknik adamın henüz net bir yanıt vermediği de gelen haberler arasında yer aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Galatasaray #antalyaspor #Igor Tudor
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