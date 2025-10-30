Igor Tudor dönemi bitti! Juventus yeni hocasını açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Tudor’un ayrılığının ardından milli futbolcu Kenan Yıldız’ın da forma giydiği Juventus’ta yeni teknik direktör belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Fenerbahçe ile de ismi anılan Luciano Spalletti’nin takımın başına getirildiği belirtildi.

Juventus, 66 yaşındaki İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşme imzaladı.

Serie A’da sezona beklenen performansın altında başlayan Juventus, şu anda 12 puanla 9. sırada yer alıyor.