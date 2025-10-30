Igor Tudor dönemi bitti! Juventus yeni hocasını açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Igor Tudor’un görevine son verdi. İtalyan kulübü, takımın yeni teknik direktörlüğüne Luciano Spalletti’yi getirdi. 66 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşme imzalandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Igor Tudor dönemi bitti! Juventus yeni hocasını açıkladı
Yayınlanma:

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Tudor’un ayrılığının ardından milli futbolcu Kenan Yıldız’ın da forma giydiği Juventus’ta yeni teknik direktör belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Fenerbahçe ile de ismi anılan Luciano Spalletti’nin takımın başına getirildiği belirtildi.

Juventus, 66 yaşındaki İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşme imzaladı.

Serie A’da sezona beklenen performansın altında başlayan Juventus, şu anda 12 puanla 9. sırada yer alıyor.

Son dakika: Avukat Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Ali Gulmalizada yakalandıSon dakika: Avukat Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Ali Gulmalizada yakalandıGündem
İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor! Uzman tarih verdi: “Bu kış uzun ve sert geçecek”İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor! Uzman tarih verdi: “Bu kış uzun ve sert geçecek”Hava Durumu
Erzurum’da okul çıkışında izdiham! 21 öğrenci yaralandı, birinin durumu ağırErzurum’da okul çıkışında izdiham! 21 öğrenci yaralandı, birinin durumu ağırYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

juventus
Günün Manşetleri
Bank Asya ve ardışık arama bağlantısı tespit edildi
Külliye’de kritik buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildi
20 Eurofighter uçağı için i̇ngiltere'ye ödenecek rakam belli oldu
Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak!
78 kişiye mezar olan otel davasında üçüncü duruşma!
'İstanbul Senin' verilerini sızdırdığı iddia edilen 4 personel gözaltında!
Bakan Yerlikaya yarım milyarlık vurgunun detaylarını açıkladı
Gebze'de 5 kişilik ailenin ailenin 4 üyesi hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 31 Ekim Cuma elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 31 Ekim Cuma elektrik kesintileri
İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı
1 milyon liranın aylık kazancı dudak uçuklattı: İşte 30 Ekim 2025 güncel mevduat oranları 1 milyon liranın aylık kazancı dudak uçuklattı: İşte 30 Ekim 2025 güncel mevduat oranları
İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor! İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor!
Bu ürünler kapış kapış gidecek! BİM 31 Eki̇m aktüel ürünler kataloğu yayınlandı Bu ürünler kapış kapış gidecek! BİM 31 Eki̇m aktüel ürünler kataloğu yayınlandı