İki takım da "siftah" peşinde! Ajax - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde kabus gibi bir dönem geçiren Hollanda devi Ajax ile Portekiz temsilcisi Benfica, Amsterdam’da kozlarını paylaşıyor.

Geride kalan 4 maçta 4 mağlubiyet alarak "sıfır" çeken iki takımdan Benfica averajla 35., Ajax ise 36. ve son sırada yer alıyor. Hem ligde hem de Avrupa’da zor günler geçiren ev sahibi Ajax, taraftarı önünde kötü gidişata dur demek isterken; Benfica ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek Avrupa defterinde en azından bir galibiyet sayfası açmayı hedefliyor.

MÜCADELE SAAT KAÇTA VE HANGİ PLATFORMDA?

Türkiye saati ile 20:45’te başlayacak olan mücadele, dijital yayın platformu tabii spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın anlatımını Murat Çimen gerçekleştirecek.

Johan Cruijff Arena’daki mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Sven Jablonski yönetecek.

İKİ TAKIMIN DA PUANI YOK

Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında henüz puan sevinci yaşayamayan iki ekip, sıralamanın en alt basamaklarını paylaşıyor. Ajax, oynadığı 4 maçta kalesinde 14 gol görüp sadece 1 gol atabilirken; Benfica ise 8 gol yiyip 2 gol atabildi. Ajax son resmi maçında ligde Excelsior'a 2-1 mağlup olurken, Benfica ise kupa maçında Atletico CP'yi 2-0 yenerek moral depoladı.

MUHTEMEL 11'LER ŞEKİLLENDİ

Teknik heyetlerin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler de netleşmeye başladı.

Ajax: R. Pasveer, G. Alders, J. Sutalo, Y. Baas, O. Wijndal, Y. Regeer, K. Taylor, O. Edvardsen, O. Gloukh, M. Godts ve W. Weghorst.

Benfica: A. Trubin, A. Dedic, A. Silva, N. Otamendi, S. Dahl, E. Barrenechea, R. Rios, F. Aursnes, L. Barreiro, H. Sudakov ve V. Pavlidis.