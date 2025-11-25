İki takım da "siftah" peşinde! Ajax - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında, Avrupa’nın iki köklü kulübü Ajax ve Benfica, Johan Cruijff Arena’da prestij mücadelesine çıkıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İki takım da "siftah" peşinde! Ajax - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma: Güncellenme:

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde kabus gibi bir dönem geçiren Hollanda devi Ajax ile Portekiz temsilcisi Benfica, Amsterdam’da kozlarını paylaşıyor.

Geride kalan 4 maçta 4 mağlubiyet alarak "sıfır" çeken iki takımdan Benfica averajla 35., Ajax ise 36. ve son sırada yer alıyor. Hem ligde hem de Avrupa’da zor günler geçiren ev sahibi Ajax, taraftarı önünde kötü gidişata dur demek isterken; Benfica ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek Avrupa defterinde en azından bir galibiyet sayfası açmayı hedefliyor.

MÜCADELE SAAT KAÇTA VE HANGİ PLATFORMDA?

Türkiye saati ile 20:45’te başlayacak olan mücadele, dijital yayın platformu tabii spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın anlatımını Murat Çimen gerçekleştirecek.

Johan Cruijff Arena’daki mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Sven Jablonski yönetecek.

İKİ TAKIMIN DA PUANI YOK

Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında henüz puan sevinci yaşayamayan iki ekip, sıralamanın en alt basamaklarını paylaşıyor. Ajax, oynadığı 4 maçta kalesinde 14 gol görüp sadece 1 gol atabilirken; Benfica ise 8 gol yiyip 2 gol atabildi. Ajax son resmi maçında ligde Excelsior'a 2-1 mağlup olurken, Benfica ise kupa maçında Atletico CP'yi 2-0 yenerek moral depoladı.

MUHTEMEL 11'LER ŞEKİLLENDİ

Teknik heyetlerin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler de netleşmeye başladı.

Ajax: R. Pasveer, G. Alders, J. Sutalo, Y. Baas, O. Wijndal, Y. Regeer, K. Taylor, O. Edvardsen, O. Gloukh, M. Godts ve W. Weghorst.

Benfica: A. Trubin, A. Dedic, A. Silva, N. Otamendi, S. Dahl, E. Barrenechea, R. Rios, F. Aursnes, L. Barreiro, H. Sudakov ve V. Pavlidis.

Kızının ölümünü aydınlatmak isteyen babayı “Bu işi çözeriz” diyerek dolandırdılarKızının ölümünü aydınlatmak isteyen babayı “Bu işi çözeriz” diyerek dolandırdılarYurt
Louvre soygununda son şüpheli de yakalandı: Çalınan 8 mücevher hala kayıpLouvre soygununda son şüpheli de yakalandı: Çalınan 8 mücevher hala kayıpDünya
Benfica ajax şampiyonlar ligi
Günün Manşetleri
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Maarif Kongresi'nde dikkat çeken mesajlar
İBB iddianamesi kabul edildi
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltı
15 yeni ilaç daha geri ödeme listesine eklendi!
Türkiye ile Güney Kore arasında 6 anlaşma imzalandı
15 bin yeni öğretmen göreve başlıyor
''Türk medeniyeti kadına yüzyıllardır en yüksek değeri veriyor''
Çok Okunanlar
Mevduat faizleri uçuşa geçti! Mevduat faizleri uçuşa geçti!
Altın fiyatları 10 günün zirvesinde! Altın fiyatları 10 günün zirvesinde!
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi
Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor
Asgari ücret için geri sayım başladı! Asgari ücret için geri sayım başladı!