İki uzatma, büyük heyecan, tarihi performans! NBA’de geceye Spurs damga vurdu

Paycom Center'da oynanan Batı Konferansı final serisi ilk karşılaşması, normal süresinin berabere bitmesinin ardından iki kez uzatmaya gitti. Deplasman ekibi San Antonio Spurs, parkeden galibiyetle ayrılarak seride 1-0 öne geçti ve saha avantajını kendi lehine çevirdi.

WEMBANYAMA'DAN KAREEM ABDUL-JABBAR'I TAHTINDAN EDEN REKOR

Mücadeleyi 41 sayı ve 24 ribaunt ile tamamlayan Victor Wembanyama, takımına liderlik ederken NBA tarihinin rekorlarından birini kırdı. 22 yaş ve 134 günlük olan oyuncu, bir play-off maçında 40 sayı ve 20 ribaunt barajını aşan en genç isim unvanını elde etti. Söz konusu rekor daha önce, 1970 NBA Finalleri'nde 22 yaş ve 343 günlükken aynı başarıyı yakalayan efsanevi oyuncu Kareem Abdul-Jabbar'a aitti.

SPURS CEPHESİNDE TARİHİ TOP ÇALMA RAKAMI

San Antonio Spurs'te Dylan Harper, parkeden 24 sayı ve 11 ribauntluk istatistikle ayrıldı. Savunmada da etkin rol oynayan Harper, maç boyunca yaptığı 7 top çalma ile kulübünün play-off rekorunu kırdı.

Oklahoma City Thunder tarafında maç öncesinde ödül takdimi yapıldı. Takım oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü aldı. Gilgeous-Alexander, maçı 24 sayı ve 12 asistle tamamladı. Thunder'da kenardan oyuna dahil olan Alex Caruso 31 sayı üretirken, Jalen Williams da 26 sayı kaydetti.

9 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ, GÖZLER İKİNCİ MAÇTA

Alınan bu sonuçla birlikte Oklahoma City Thunder'ın, geçen sezonki finallerden bu yana sürdürdüğü 9 maçlık play-off galibiyet serisi son buldu.

Eşleşmenin ikinci karşılaşması, 21 Mayıs Perşembe günü yine Oklahoma City'de oynanacak.