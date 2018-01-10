Basketbolda ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu mücadelesinde İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını 88-70 yenen Darüşşafaka'nın başantrenörü David Blatt, ikinci devreye mental anlamda güçlü çıkarak maçı kazandıklarını söyledi.

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu mücadelesinde İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını 88-70 yenen Darüşşafaka'nın başantrenörü David Blatt, ikinci devreye mental anlamda güçlü çıkarak maçı kazandıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan David Blatt, "Bugün çok iyi bir oyun oynamalıydık. Maçın başından sonuna kadar bunu göstermeye çalıştık.



İkinci çeyrekte savunmada büyük düşüş yaşadık. Daha sonra devre arasında sakinleştik. İkinci devreye mental anlamda güçlü çıkarak maçı kazandık." ifadelerini kullandı.



Blatt, ikinci periyottaki düşüşlerinin Herbalife Gran Canaria'nın skorer kimliğinden kaynaklandığını dile getirdi.



Oyuna dahil olduktan sonra etkili bir performans gösteren Kartal Özmızrak'ın özel bir oyuncu olduğunu söyleyen Blatt, "Kartal Özmızrak, Avrupa'da da çok iyi işler yapabilecek bir isim. Bugün Okben Ulubay ve Furkan Aldemir de harika katkı sağladı. Farkı açmamıza yardım ettiler." değerlendirmesinde bulundu.



Herbalife Gran Canaria Başantrenörü Luis Casimiro ise savunmalarının maç boyunca yetersiz kaldığına işaret etti.



Rakiplerine kolay sayı fırsatı verdiklerini anlatan Casimiro, "İlk yarı ne yazık ki 2 oyun kurucumuz ufak sakatlıklar yaşadı. Darüşşafaka ilk çeyrekte çok iyi oynadı. Bugün çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Rakibimiz çok sayıda ribaunt aldı. Kaybettiğimiz için üzgünüm." diye konuştu.