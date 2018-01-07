Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

İlk sette İlbank "blok-out"lardan, Beşiktaş ise arka alandaki boşluklardan sayı kaybetti. 8-7 gerideyken Seda'nın servise geçmesiyle üst üste 4 sayı alan Beşiktaş, teknik molaya 12-9 önde girdi. Savunmada açıklar veren İlbank hücumda iyi organize olamayınca farkın açılmasını engelleyemedi (12-18). Hücumda Rykhliuk ile etkili olan Beşiktaş, seti 25-18 önde tamamladı: 0-1.



Beşiktaş, 2. sette de Rykhliuk ve Şeyma ile sayı üretmeye devam ederken molayı iyi değerlendiremeyen İlbank, savunmadaki açıklarını kapatmayı başaramadı. Manşet kalitesi düşen başkent ekibi, hücumda da aksamaya başlayınca fark çabuk açıldı. Beşiktaş, teknik molasını 12-5 önde geçtiği seti 25-15 alarak 2-0 üstünlük sağladı.



Rakibine oranla oldukça uzun oyuncuları bulunan Beşiktaş, maçın genelinde bu avantajını iyi kullandı. Yüksek toplarla rakibini blokta saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip, son sette de üstünlüğünü korudu. İlk paslarda aksayan, zaman zaman 2. pasları çıkaramayan İlbank, oyundan iyice düştü. Beşiktaş, teknik molaya 12-5 önde girdi ve seti 25-16 alarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.





Salon: TVF Başkent

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İbrahim Ünal



İlbank: Buse Ünal, Mariana Aydın, Ceren Çağlar Baysal, Santos, Yaprak Erkek, Gökçen Denkel Zop (Aleyna Sevim, Selen Ursavaş, Ece Morova, Zeynep Oturan, Eylül Karadaş, Ceren Karagöl, Tuğçe Öcal)

Beşiktaş: Zeynep Seda Uslu, Şeyma Ercan, Ceylan Arısan, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska (Pınar Eren, Merve Gülaç)

Setler: 18-25, 15-25, 16-25

Süre: 70 dakika (23, 24, 23)