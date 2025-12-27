İlk iki arasındaki fark 150 milyon! 2025’in en çok kazanan futbolcuları açıklandı

Uluslararası futbol ekonomisini mercek altına alan Forbes, 2025 yılının en çok kazanan futbolcularını açıkladı. Listeye damga vuran isim, kariyerini Suudi Arabistan’da sürdüren Cristiano Ronaldo oldu. Al Nassr formasıyla sahada kazandıkları ve dev ticari işbirlikleri sayesinde Portekizli yıldız, toplam 280 milyon dolar gelir elde ederek zirveye yerleşti.

Yıllardır en büyük rakibi olarak gösterilen Lionel Messi ise 130 milyon dolarlık kazancıyla listenin ikinci basamağında. Inter Miami’den aldığı maaş ve markalarla yaptığı anlaşmalar Messi’nin saha dışı gelirini oldukça yukarı taşıyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad’da oynayan Karim Benzema, saha içi ve sponsorluk gelirleriyle 104 milyon dolar kazanç sağlayarak üçüncü sırada yer aldı.

Real Madrid’in Fransız süper yıldızı Kylian Mbappe, 95 milyon dolar ile dördüncü sıraya yerleşti. Mbappe’nin PSG ile yaşadığı maaş anlaşmazlığı sonrası açtığı davadan doğacak tazminat, gelecek dönem kazançlarını daha da artıracak görünüyor.

İngiltere Premier Lig devi Manchester City’nin golcüsü Erling Haaland ise, sponsorluk anlaşmalarındaki büyümenin de etkisiyle 80 milyon dolar gelirle ilk beş içindeki yerini korudu.

FORBES’İN 2025 LİSTESİ

En çok kazanan 10 futbolcu şu şekilde sıralandı:

Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – 280 milyon dolar

Lionel Messi (Inter Miami) – 130 milyon dolar

Karim Benzema (Al Ittihad) – 104 milyon dolar

Kylian Mbappe (Real Madrid) – 95 milyon dolar

Erling Haaland (Manchester City) – 80 milyon dolar

Vinicius Junior (Real Madrid) – 60 milyon dolar

Mohamed Salah (Liverpool) – 55 milyon dolar

Sadio Mane (Al Nassr) – 54 milyon dolar

Jude Bellingham (Real Madrid) – 44 milyon dolar

Lamine Yamal (Barcelona) – 43 milyon dolar

Futbol endüstrisindeki yatırımların özellikle Suudi Arabistan kulüplerinde yoğunlaşması, listede Körfez temsilcilerinin ağırlığını net biçimde ortaya koyuyor.