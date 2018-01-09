Gazişehir Gaziantep'in orta saha oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk: "Sezon sonunda bu şehrin adını yeniden Süper Lig’e yazdıracağız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in genç orta saha oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk, sezonu ilk iki sırada tamamlayabileceklerini belirtti.



Muhammed Himmet, kulübün resmi internet sitesinde yer alan röportajında, puan durumuna bakıldığında ilk 2 hedefinin biraz zor göründüğünü ancak bunu başarabilecek güçte olduklarını kaydetti.



Süper Lig'e çıkmak istediklerini vurgulayan genç futbolcu, şöyle devam etti:

"İlk ikiyi yakalamak kesinlikle hayal değil. İşler ne kadar kötü giderse gitsin, en kötü ihtimalle play-off oynayacağımızı düşünüyorum. İlk 2'ye giremez, play-off'a kalırsak kesinlikle orada kalitemizi göstererek şampiyonluğu alabileceğimize inanıyoruz. Umut ediyorum ki Gaziantep şehri de yanımızda olacaktır. Sezon sonunda bu şehrin adını yeniden Süper Lig’e yazdıracağız. Benim de kişisel olarak en büyük hayallerimden birisi, bu takımın formasıyla Süper Lig’de oynamak."



Sezona takım olarak iyi başlayamadıklarını ancak teknik direktör Erkan Sözeri’nin göreve gelmesiyle toparlanmayı başardıklarını belirten 24 yaşındaki Muhammed Himmet, şans bulduğu sürece takıma katkı sağlamaya çalıştığını, iyi işler başardıkça da performansını daha üst seviyelere çıkardığını ifade etti.



Muhammed Himmet, iyi yolda olduğuna inandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Erkan hocamız oynamadığım dönemde bile yaptığı konuşmalarla bizleri hazır tutmayı başarıyor. Hiç olmadığım kadar heyecanlıyım ve başarıya açım. Bu sezonun benim için çok daha güzel şeyler getireceğine inanıyorum. Ortada bir forma savaşı varsa ben de bu savaşa fazlasıyla hazırım. Kaybedecek bir şeyim yok ancak kazanacak çok şeyim var."

