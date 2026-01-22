İlk kez açıkladı: İngiliz futbol efsanesi Fas'ta kaçırıldı!

Eski Everton oyuncusu ve uzun yıllar MLS’te (Major League Soccer) teknik direktörlük yapan Adrian Heath, The Athletic’e verdiği röportajda başından geçen korku dolu anları detaylandırdı.

Kasım ayında, Orta Doğu’da otel ve işyeri yatırımları olduğu iddia edilen bir "şeyh" ile görüşmek üzere Fas’a giden Heath, kazançlı bir yönetici pozisyonu teklifiyle kandırıldı. Goal.com'a göre, deneyimli futbol adamı, yolculuk öncesinde Suudi Pro Ligi’nde görev yapmış Steven Gerrard gibi güvendiği isimlerle konuşarak bu fırsatı değerlendirdiğini ve başlangıçta hiçbir şüphe duymadığını belirtti.

ÇİÇEKLERLE KARŞILAYIP TUZAĞA ÇEKTİLER

Kuzey Afrika’ya inişinde çiçeklerle karşılanan Heath, özel bir araçla küçük bir liman kasabasına götürüldü. Burada üç kişinin beklediği bir odaya alınan Heath, kısa süre içinde bunun bir iş görüşmesi olmadığını anladı. Titizlikle planlanmış bir tuzağın içine çekilen teknik adam, fidye için alıkonuldu.

Kaçıranlar, Heath’e içinde bulunduğu durumu açık bir dille ifade etti: "Bize para göndereceksin. Göndermezsen, karını, çocuklarını ve torunlarını bir daha göremeyeceksin."

Saldırganlar altı haneli bir fidye talep ederken, gece boyunca tehditlerin boyutu arttı ve bir noktada Heath’in boğazına bıçak dayandı. O anları anlatan Heath, "Hayatımdaki tüm güzel şeyleri düşünmeye başladım: eşim, çocuklarım, torunlarım" ifadelerini kullandı. Heath, ABD’de mesai saatleri dışında olunduğunu ve eşi Jane’in parayı hemen transfer edemeyeceğini söyleyerek zaman kazanmaya çalıştı.

TELEFONUN KONUM ÖZELLİĞİ HAYATINI KURTARDI

Sabah saatlerinde saldırganlar Heath’in eşi Jane’i aradı. Jane, banka hesaplarında eşinin onayı olmadan işlem yapılamayacağını söyleyince hat kapandı. Kısa süre sonra daha düşük, ancak yine altı haneli bir rakam talep edildi.

Bu sırada aile çoktan harekete geçmişti. Oğlu Harrison, babasına ulaşamayınca durumu yetkililere bildirdi. Heath’in telefonundaki konum hizmetlerinin açık olması operasyonda kritik bir rol oynadı. Konum bilgisi sayesinde aile, ABD’deki bir aile dostu olan FBI görevlisiyle irtibata geçti.

Heath, ödeme yapılmasının sadece yeni talepler doğuracağını söyleyerek direnmeye devam etti. Dışarıdaki gelişmelerin ve ailenin müdahalesinin ardından saldırganlar ani bir kararla Heath’in eşyalarını toplamasını istedi. O anı "Bir ışık anahtarı gibi her şey bir anda değişti" sözleriyle anlatan Heath, havaalanına götürülerek serbest bırakıldı. ABD’ye dönüşünün ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Heath ailesine 48 saat boyunca 24 saat esaslı koruma sağladı. Heath başlangıçta olayı gizli tutsa da, FBI’ın benzer bir sahte iş teklifinin başka bir eski MLS teknik direktörüne daha yapıldığını ortaya çıkarması üzerine konuşmaya karar verdi. FBI ajanları, Heath'e kurtuluşuyla ilgili olarak "Geri döndüğünüz için çok, çok şanslısınız" dedi.

Yaşadığı üç günü "hayatımın en uzun ve en hızlı geçen günleri" olarak tanımlayan Heath, "Kulağa çılgınca gelebilir ama ‘şanslıyım’ diyorum" dedi. Deneyimli teknik adam, olayın kendisinde bıraktığı etkiyi şu sözlerle özetledi: "Tek önemli şey ailenizdir. Diğer her şey ikincildir. Hayatımın ne kadar güzel olduğunu ve ne kadar şanslı olduğumu artık çok daha iyi anlıyorum."