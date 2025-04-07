İlk ok ABD'de atılacak: Milli okçular dünya kupasında sahne alıyor

2025 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağı, 8-13 Nisan tarihleri arasında ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilecek. Dünya genelinden en başarılı okçuların bir araya geleceği organizasyonda Türkiye, klasik yay kategorisinde 8 sporcusuyla mücadele edecek.

Teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan milli takım, ABD’ye hazır ve iddialı bir kadroyla gitti. Erkeklerde Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Toprak Türker ve Muhammed Abdullah Yıldırmış yarışacak. Kadınlarda ise Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse, Canse Duru Tarakçı ve Dünya Yenihayat ülkemizi temsil edecek.

Turnuva boyunca elemeler, takım ve bireysel kategorilerde yarışmalar yapılacak. Organizasyon, 13 Nisan’da yapılacak madalya mücadeleleriyle sona erecek.