İlk teklif yeniden masada… Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe, Benfica’nın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için anlaşmayı sağladı. 22.5 + 2.5 milyon euro’luk teklif kabul edildi. Kerem, salı günü İstanbul’da olacak, imzalar atılacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Portekiz ekibi Benfica ile yapılan görüşmelerde, taraflar 22.5 milyon euro bonservis + 2.5 milyon euro bonus içeren teklif üzerinde anlaşmaya vardı. Transfer, her iki kulübün başkanlarının doğrudan yaptığı görüşme sonrası resmiyet kazandı.

ALİ KOÇ VE RUI COSTA ANLAŞTI

Portekiz basınından Record’un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Benfica Başkanı Rui Costa’nın yaptığı son görüşmede, sarı-lacivertliler ilk tekliflerine geri döndü. Benfica daha önce 18 milyon euroya düşürülen rakamı reddetmişti. Ancak ilk öneriye yeniden dönülmesiyle transferin önü açıldı. 

Fanatik muhabiri Samet Çayır’ın aktardığına göre, iki kulüp arasındaki tüm pürüzler giderildi ve anlaşma resmen sağlandı. Kerem Aktürkoğlu’nun pazartesi akşamı ya da en geç salı günü İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

KEREM, FENERBAHÇE - BENFICA MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Yeni transfer, çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe – Benfica UEFA maçı kadrosunda yer alamayacak. Kerem Aktürkoğlu’nun bu kritik karşılaşmayı tribünden takip edeceği belirtildi.

