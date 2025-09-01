İlkay Gündoğan Galatasaray yolunda mı? Transfer söylentisi ortalığı karıştırdı!

Gazeteci Ertan Süzgün’e dayandırılan yeni bir paylaşım, Galatasaray camiasını heyecanlandırdı. Paylaşımda, “Galatasaray, İlkay Gündoğan ile büyük oranda anlaşma sağladı” ifadeleri yer aldı. Manchester City formasıyla dünya futboluna damga vuran Gündoğan'ın Galatasaray'a imza atacağı öne sürüldü.

Kulis bilgilerine göre Galatasaray’ın İlkay Gündoğan’a yıllık 5 milyon euro civarında bir maaş önerdiği konuşuluyor.

İlkay Gündoğan’ın Galatasaray ile isminin anılması yeni değil. Türk kökenli Alman futbolcunun kariyerinin farklı dönemlerinde sarı-kırmızılı ekiple yolu sık sık kesişti. Ancak bugüne kadar bu temaslar söylenti düzeyinde kaldı ve resmi bir transfer gerçekleşmedi.