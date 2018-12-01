banner999
Erdoğan ile Trump görüştü
Erdoğan ile Trump görüştü
Putin ve Trump görüştü
Putin ve Trump görüştü
O partiler hakkında suç duyurusu
O partiler hakkında suç duyurusu
Endonezya'da deprem
Endonezya'da deprem

İlkay Gündoğan gol attı, Manchester City kazandı

Premier Lig lideri Manchester City, İlkay Gündoğan'ın gol attığı karşılaşmada Bournemouth'u 3-1 yendi.

İlkay Gündoğan gol attı, Manchester City kazandı

İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester City, konuk ettiği Bournemouth'u 3-1 mağlup etti. 

Ligin 14. hafta mücadelesinde Bournemouth'u ağırlayan Manchester City, 16. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Bournemouth, 44. dakikada Callum Wilson'ın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 57. dakikada Raheem Sterling ve 79. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Puanını 38'e çıkaran Manchester City, bu haftayı da lider tamamlarken, Bournemouth ise 20 puanla 9. sırada kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #İlkay Gündoğan #manchester city
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.