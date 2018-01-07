Mücadeleye etkili başlayan İnegöl Belediyespor, teknik molaya 12-9 önde girdi. Çekişmeli geçen oyuna ortak olan konuk ekip, seti 30-28 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette ev sahibi takım teknik molaya yine 12-9 önde girmesine rağmen iyi oyununu sürdüremedi. Halkbank bu seti de 25-23 kazandı.
Çekişmeli geçen üçüncü sette, ev sahibi ekibin hatalarını iyi değerlendiren Halkbank, seti 26-24 önde tamamlayarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Salon: İnegöl
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Kadir Girente
İnegöl Belediyespor: İbrahim Ersin Başaran, Niels, Antanovich, Cansın Hacıbekiroğlu, Gökhan Çatal, Gazmend (Caner Dengin, Mehmet Almaz, Tunç Ayhan, Ceyhun Tendar, Mustafa Kırıcı)
Halkbank: Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Chernokozhev, Petric, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Cam, Loh)
Setler: 28-30, 23-25, 24-26
Süre: 101 dakika (44, 27, 30)
Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Halkbank, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.
Mücadeleye etkili başlayan İnegöl Belediyespor, teknik molaya 12-9 önde girdi. Çekişmeli geçen oyuna ortak olan konuk ekip, seti 30-28 kazanarak 1-0 öne geçti.
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