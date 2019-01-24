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İngiliz takımına robot teknik adam

İngiltere 7. Lig takımlarından Wingate Finchley, yapay zekayla en iyi takımı oluşturabilmek için bazı maçlarda robot teknik adam kullanacak.

İngiliz takımına robot teknik adam

İngiltere 7. Lig takımlarından Wingate Finchley, robot teknik adamı göreve getirerek yeşil sahalarda bir ilke imza attı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, yapay zekayla en iyi takımı oluşturabilmek için bazı maçlarda AI (Artificial Intelligence) sisteminin kullanılacağı kaydedildi.

Robot teknik adam, ilk sınavını amatör takımlardan Whitehawk karşısında 9 Şubat'ta verecek. "AI" sistemi, bu maçın onbirini, dizilişini ve taktiğini belirleyecek.

Takımın teknik direktörü Dave Norman da girişime destek vererek, "Futbolun temeli, takımı yöneten insan da olsa yapay zeka da olsa aynı. Sistemin başarılı olabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ingiltere
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