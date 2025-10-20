İngiltere futbol dünyası yasta: Efsane ismin oğlu traktör kazasında yaşamını yitirdi

İngiltere futbolunun efsane isimlerinden Stuart Pearce, büyük bir acıyla sarsıldı. 21 yaşındaki oğlu Harley Pearce, Wiltshire yakınlarında geçirdiği traktör kazasında hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İngiltere futbol dünyası yasta: Efsane ismin oğlu traktör kazasında yaşamını yitirdi
Yayınlanma:

İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde yaşanan kazada, ünlü futbolcu Stuart Pearce’ın 21 yaşındaki oğlu Harley Pearce yaşamını yitirdi. Daily Mail’in haberine göre, genç Pearce ailesinin evinin yakınlarında traktör kullanırken bir köy yolunda aracın kontrolünü kaybetti.

Kazanın, traktörün lastiklerinden birinin patlaması nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Gloucestershire Polisi, Perşembe günü saat 14.30 civarında Witcombe’deki A417 Old Birdlip Hill’de meydana gelen kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki Harley’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini doğruladı.

POLİS GÖRGÜ TANIKLARINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Polis, kazayla ilgili görgü tanıklarını ve araç kamerası görüntüsüne sahip kişileri bilgi paylaşmaya davet etti. Yapılan açıklamada, ailenin bilgilendirildiği ve kendilerine gerekli desteğin sağlandığı belirtildi.

Harley Pearce’ın, Stuart Pearce’ın eski eşi Liz ile olan 20 yıllık evliliğinden olan iki çocuğunun en küçüğü olduğu açıklandı. Eski çiftin Chelsea adında bir kızları da bulunuyor.

‘Kurtlar Vadisi’nin efsanesi hayatını kaybetti! Namık Kemal Yiğittürk kimdir? İşte hayatı‘Kurtlar Vadisi’nin efsanesi hayatını kaybetti! Namık Kemal Yiğittürk kimdir? İşte hayatıKültür Sanat
Eyüpsultan’da hareketli anlar: Tramvay durağında bir kişi ölü bulunduEyüpsultan’da hareketli anlar: Tramvay durağında bir kişi ölü bulunduYurt
Günün Manşetleri
Yasa dışı gelirlerin mali sisteme entegre edildiği tespit edildi
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında 200 kişiye dava açıldı!
Bakan Uraloğlu, Ulaştırma Bölge Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu
Bakan Kacır, İstanbul Kent Üniversitesi açılış programında konuştu
GSS borçlarına af ve erteleme geliyor
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum”
Bahçeli’den KKTC seçimine tepki
Tufan Erhürman yeni cumhurbaşkanı oldu
Bayraktar: ‘726 projeye hibe verdik, 26 milyon ton atık bertaraf ettik’
Çok Okunanlar
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! 1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı!
2026 asgari ücret için sürpriz tahmin: İki dev banka rakam verdi! 2026 asgari ücret için sürpriz tahmin: İki dev banka rakam verdi!
21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak 21 Ekim'de bu ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak
‘Kurtlar Vadisi’nin efsanesi hayatını kaybetti! ‘Kurtlar Vadisi’nin efsanesi hayatını kaybetti!
Altın yeni rekorun eşiğinde mi? Altın yeni rekorun eşiğinde mi?