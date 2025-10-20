İngiltere futbol dünyası yasta: Efsane ismin oğlu traktör kazasında yaşamını yitirdi

İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde yaşanan kazada, ünlü futbolcu Stuart Pearce’ın 21 yaşındaki oğlu Harley Pearce yaşamını yitirdi. Daily Mail’in haberine göre, genç Pearce ailesinin evinin yakınlarında traktör kullanırken bir köy yolunda aracın kontrolünü kaybetti.

Kazanın, traktörün lastiklerinden birinin patlaması nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Gloucestershire Polisi, Perşembe günü saat 14.30 civarında Witcombe’deki A417 Old Birdlip Hill’de meydana gelen kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki Harley’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini doğruladı.

POLİS GÖRGÜ TANIKLARINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Polis, kazayla ilgili görgü tanıklarını ve araç kamerası görüntüsüne sahip kişileri bilgi paylaşmaya davet etti. Yapılan açıklamada, ailenin bilgilendirildiği ve kendilerine gerekli desteğin sağlandığı belirtildi.

Harley Pearce’ın, Stuart Pearce’ın eski eşi Liz ile olan 20 yıllık evliliğinden olan iki çocuğunun en küçüğü olduğu açıklandı. Eski çiftin Chelsea adında bir kızları da bulunuyor.