İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), Premier Lig'de 2017-2018 sezonunun en iyi 11'ini açıkladı.Kaynak: AA
PFA'dan yapılan açıklamaya göre sezonun bitimine 5 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'den 5, Tottenham'dan 3, Manchester United, Chelsea ve Liverpool'dan ise birer futbolcu, yılın takımına seçildi.
Kadroda şu oyuncular yer aldı:
Kaleci: David de Gea (Manchester United)
Savunma: Kyle Walker, Nicolas Otamendi (Manchester City), Jan Vertonghen (Tottenham), Marcos Alonso (Chelsea)
Orta saha: David Silva, Kevin De Bruyne (Manchester City), Christian Eriksen (Tottenham)
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