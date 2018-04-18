İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), Premier Lig'de 2017-2018 sezonunun en iyi 11'ini açıkladı.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), Premier Lig'de 2017-2018 sezonunun en iyi 11'ini açıkladı.



PFA'dan yapılan açıklamaya göre sezonun bitimine 5 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'den 5, Tottenham'dan 3, Manchester United, Chelsea ve Liverpool'dan ise birer futbolcu, yılın takımına seçildi.



Kadroda şu oyuncular yer aldı:



Kaleci: David de Gea (Manchester United)



Savunma: Kyle Walker, Nicolas Otamendi (Manchester City), Jan Vertonghen (Tottenham), Marcos Alonso (Chelsea)



Orta saha: David Silva, Kevin De Bruyne (Manchester City), Christian Eriksen (Tottenham)

Kaynak: