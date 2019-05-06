Serie A, Ligue 1 ve La Liga'da şampiyonların belli olduğu Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'da zirve mücadelesi sürüyor.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İtalya'da Juventus, Fransa'da PSG ve İspanya'da Barcelona'nın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözler, İngiltere ve Almanya'ya çevrildi. İngiltere'de maç fazlasıyla Liverpool, Almanya'da ise Bayern Münih, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



Premier Lig

Lider Manchester City ile Leicester City arasındaki maçla 37. haftanın tamamlanacağı Premier Lig'de şampiyonun belirlenmesi son maçlara kaldı.

Liverpool, Newcastle United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Chelsea, seyircisi önünde oynadığı Watford karşılaşmasını 3-0 kazanarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Tottenham, konuk olduğu Bournemouth'a 1-0 yenildi. Arsenal ise sahasında Brighton ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 37. haftasının ardından 94 puana ulaşan Liverpool, Manchester City'nin 2 puan önünde maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Bu iki takımı, 71 puanla Chelsea, 70 puanla Tottenham ve 67 puanla Arsenal izledi.

Manchester City, son 2 karşılaşmasını kazanırsa peş peşe 2, toplamda 6. şampiyonluğuna ulaşacak.



Bundesliga

Ligin zirvesindeki Bayern Münih, sahasında Hannover 96'yı 3-1 mağlup etti. Borussia Dortmund ise deplasmanda Werder Bremen ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

Bayern Münih böylece son 2 haftaya girilirken Borussia Dortmund ile arasındaki farkı 4 puana yükseltti.

Son haftaların formda takımı Leipzig, konuk olduğu Mainz ile 3-3 berabere kalarak 6 maç sonra puan kaybetti.

Bundesliga'nın 32. haftası sonunda 74 puan toplayan Bayern Münih'i, 70 puanla Borussia Dortmund ve 65 puanla Leipzig takip etti.

Borussia Dortmund'a karşı 18 gollük averaj üstünlüğü bulunan Bayern, kalan 2 maçında bir galibiyet veya 2 beraberlik alması durumunda üst üste 7, toplamda 29. kez şampiyon olacak.



La Liga

Bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Barcelona, yedeklerle çıktığı Celta Vigo deplasmanından 2-0 mağlup döndü.

Atletico Madrid, konuk olduğu Espanyol'a 3-0 yenildi. Real Madrid ise evinde oynadığı Villarreal maçını 3-2 kazandı.

Sezonun sürpriz takımı Getafe de sahasında Girona'yı 2-0 yendi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi garantileyen Getafe, kalan 2 maçından birini kazanması halinde tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

La Liga'nın 36. haftası sonunda 83 puanı bulunan Barcelona, Atletico Madrid'in 9, Real Madrid'in 15, Getafe'nin ise 25 puan önünde yer aldı.



Serie A

Son 5 maç öncesi şampiyonluğunu ilan eden Juventus, derbi maçta ağırladığı Torino ile 1-1 berabere kaldı.

Evinde Cagliari'yi 2-1 yenen Napoli, ligi 2. sırada bitirmeyi garantiledi.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesabı yapan takımlardan Inter, deplasmanda Udinese ile 0-0 berabere kaldı. Atalanta ise konuk olduğu Lazio'yu 3-1 yendi.

Serie A'nın 35. haftasını 89 puanla geçen Juventus'u, 73 puanlı Napoli, 63 puanlı Inter ve 62 puanlı Atalanta izledi.



Ligue 1

Bitime 5 hafta şampiyonluk ipini göğüsleyen PSG, seyircisi önünde Nice ile 1-1 berabere kaldı.

Ligi 2. sırada bitirip doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen ekipler Olympique Lyon ile Lille arasındaki maç, 2-2 sonuçlandı.

PSG, Ligue 1'de 35. haftanın ardından 85 puana ulaştı. Lille 69 ve Olympique Lyon 63 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.



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