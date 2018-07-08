2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç'i 2-0 yenen İngiltere yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Sterling'in ayağından açılan topla ceza yayı önünde buluşan Harry Kane'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

30. dakikada İngiltere öne geçti. Ashley Young'ın sol taraftan kullandığı korner atışında, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Maguire, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.





45. dakikada Henderson'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sterling, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Olsen'i geçemedi. Topu yeniden önünde bulan İngiliz futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

Maçın ilk yarısı İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



59. dakikada İngiltere farkı ikiye çıkardı. Lingard'ın sağ taraftan ortasına arka direkte yükselen Dele Alli'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

72. dakikada sol taraftan gelişen İsveç atağında ceza alanında topla buluşan Berg'in vuruşunda, kaleci Pickford son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.



Karşılaşmayı 2-0 kazanan İngiltere, 1966 ve 1990'dan sonra tarihinde üçüncü kez turnuvada yarı finale yükseldi.

İngiltere, yarı finalde Hırvatistan ile karşılaşacak.