İngiltere'de şampiyon belli oldu! 22 Yıllık hasret son buldu, Guardiola yıkıldı

İngiltere Premier Ligi'nde düğüm bitime bir hafta kala çözüldü. Liderin en yakın takipçisi Manchester City'nin deplasmanda yaşadığı sürpriz puan kaybı, 22 yıldır bu anı bekleyen dev kulübü nefes kesen bir senaryoyla mutlu sona ulaştırdı.

Toygu Ökçün
İngiltere Premier Ligi'nin 37. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen kritik bir müsabaka oynandı. Arsenal'ın en yakın takipçisi Manchester City, Bournemouth deplasmanına konuk oldu. Vitality Stadyumu'nda sergilenen mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla birlikte, ligin bitimine bir hafta kala lider Arsenal şampiyonluğunu ilan etti.

LONDRA'DA 22 YILLIK HASRET SON BULDU

Arsenal, elde ettiği bu şampiyonlukla birlikte 2003-2004 sezonundan bu yana süregelen 22 yıllık kupa hasretine son verdi. Kırmızı-beyazlı Londra temsilcisi, bu zaferle birlikte kulüp tarihindeki 14. lig şampiyonluğunu müzesine götürmeyi başardı.

ARTETA KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Takımın başına 22 Aralık 2019 tarihinde geçen Teknik Direktör Mikel Arteta, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu elde etti. İspanyol çalıştırıcı, daha önce Londra ekibiyle 2 İngiltere Süper Kupa ve 1 İngiltere Kupası şampiyonluğu kazanmıştı.

PEP GUARDİOLA DÖNEMİNDE BİR İLK

Manchester City cephesinde ise teknik direktör Pep Guardiola, İngiltere kariyerinde bir ilki yaşadı. 2016 yazından bu yana Manchester ekibini çalıştıran İspanyol teknik adam, ilk kez üst üste iki sezon Premier Lig şampiyonluğuna ulaşamadı. Deneyimli teknik direktör, daha önce 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında takımı şampiyonluğa taşımıştı.

