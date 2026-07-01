İngiltere'den müthiş geri dönüş! İngiltere, Demokratik Kongo'yu 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında ilk yarıyı geride kapatan İngiltere, Harry Kane'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
İngiltere'den müthiş geri dönüş! İngiltere, Demokratik Kongo'yu 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi - Resim: 1

Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan 2026 Dünya Kupası son 32 turu mücadelesi, hızlı bir başlangıca sahne oldu.

1 12
İngiltere'den müthiş geri dönüş! İngiltere, Demokratik Kongo'yu 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi - Resim: 2

Maçın henüz 7. dakikasında Brian Kibambe Cipenga'nın bulduğu golle Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-0 öne geçti.

2 12
İngiltere'den müthiş geri dönüş! İngiltere, Demokratik Kongo'yu 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi - Resim: 3

Geriye düştükten sonra beraberlik arayışına giren İngiltere, 34. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Rashford'un vuruşunda, meşin yuvarlağı Wan-Bissaka tam çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

3 12
İngiltere'den müthiş geri dönüş! İngiltere, Demokratik Kongo'yu 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi - Resim: 4

İlk yarının son bölümlerinde farkı ikiye çıkarma şansı yakalayan taraf Demokratik Kongo oldu. 42. dakikada Yoane Wissa'nın gelişine yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanını terk etti ve takımlar soyunma odasına Demokratik Kongo'nun 1-0'lık üstünlüğüyle gitti.

4 12
İngiltere'den müthiş geri dönüş! İngiltere, Demokratik Kongo'yu 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi - Resim: 5

İKİNCİ YARIDA KANE FIRTINASI

İkinci yarıda hücum hattındaki baskısını artıran İngiltere, aradığı golü 75. dakikada buldu.

5 12
İngiltere'den müthiş geri dönüş! İngiltere, Demokratik Kongo'yu 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi - Resim: 6

Harry Kane'in kafa vuruşuyla skora 1-1'lik eşitlik geldi. Bu golden sonra da ataklarını sürdüren İngilizler, 86. dakikada bir kez daha Harry Kane'in ağları havalandırmasıyla maçta ilk defa öne geçti.

6 12
İngiltere'den müthiş geri dönüş! İngiltere, Demokratik Kongo'yu 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi - Resim: 7

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve İngiltere, geriden geldiği karşılaşmayı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

7 12
İngiltere'den müthiş geri dönüş! İngiltere, Demokratik Kongo'yu 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi - Resim: 8

Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında attığı iki golle takımına turu getiren Bayern Münih'in tecrübeli forveti Harry Kane, turnuvadaki toplam gol sayısını 5'e yükseltti.

8 12
İngiltere'den müthiş geri dönüş! İngiltere, Demokratik Kongo'yu 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi - Resim: 9

Yıldız oyuncu, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar kaydettiği 8 golün beşine doğrudan imza atmış oldu.

9 12
İngiltere'den müthiş geri dönüş! İngiltere, Demokratik Kongo'yu 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi - Resim: 10

SIRADAKİ RAKİP MEKSİKA

Adını son 16 turuna yazdıran İngiltere, çeyrek finale kalabilmek için ev sahiplerinden Meksika ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele 6 Temmuz'da, Türkiye saati ile 03.00'te oynanacak.

10 12
İngiltere'den müthiş geri dönüş! İngiltere, Demokratik Kongo'yu 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi - Resim: 11

L Grubu'nda yer alan ve turnuvaya 4-2'lik Hırvatistan galibiyetiyle başlayan Thomas Tuchel'in ekibi, ikinci maçında Gana ile golsüz berabere kalmış, son maçında ise Panama'yı 2-0 mağlup ederek 7 puanla gruptan lider çıkmıştı.

11 12
İngiltere'den müthiş geri dönüş! İngiltere, Demokratik Kongo'yu 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi - Resim: 12

Dünya Kupası tarihindeki tek şampiyonluğunu 1966 yılında kendi evinde düzenlenen turnuvada elde eden İngiltere, Meksika karşısında kazanarak 60 yıllık kupa hasretini bitirme yolunda bir adım daha atmayı hedefliyor.

12 12
dünya kupası Harry Kane ingiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti