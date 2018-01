Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Olcay Şahan: "Tam bir sene önce Trabzon'a geldim, gelişim çok güzeldi. İnşallah yarın itibarıyla geldiğim dönemdeki gibi devam edebilirim"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Olcay Şahan, Atiker Konyaspor maçıyla Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Olcay Şahan, bordo-mavili takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde TFF 3. Lig 2. Grup ekibi 1461 Trabzon ile oynadığı mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Olcay, iyi bir hazırlık maçı olduğunu belirterek, "İki Trabzonspor karşılıklı oynadı. Dün de bir maçımız vardı, o nedenle biraz daha yorulduk. Hocamız iki takımı da görebildi, altyapıyı da gördü. Burada birkaç günümüz kaldı, kampımız güzel geçiyor, Allah'a şükür sakatlığımız yok. İnşallah buradan dönüp Konya maçıyla ikinci yarıya güzel başlarız." dedi.



Deneyimli futbolcu, performansıyla ilgili bir soru üzerine, "Benim performansımı sizler zaten her gün değerlendiriyorsunuzdur, o yüzden kendimi değerlendirmeme gerek yok. Tam bir sene önce Trabzon'a geldim, gelişim çok güzeldi. İnşallah yarın itibarıyla geldiğim dönemdeki gibi devam edebilirim." ifadelerini kullandı.



Olcay Şahan, takımın genç oyuncularına sürekli tavsiyelerde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Abdülkadir, Yusuf, Abdürrahim üçü de benim kardeşim. Performanslarının üstüne koymaları lazım. Türk camiasında her zaman klasiktir, üstüne koymazsan her zaman çok kötü olursun, hele genç olduğunda hemen havaya girdiğin yönünde mesajlar gelir. Böyle devam ettikleri sürece Avrupa'da isimlerini sık duyacağımız oyuncular. Her gün daha çok çalışmaları lazım. Genç olduğun zaman Türkiye'de işin daha da zor. Bir maç oynamadığın zaman hemen havaya girdiğin sözleri oluyor. Hele bizim Türk basını bu haberleri daha güzel süslüyor. O yüzden ben, Burak ağabey ve Onur, onlara destek olmaya çalışıyoruz."



Olcay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını tebrik ederken, onlarla fotoğraf çektirdi.