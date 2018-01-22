İtalya Serie A ekibi Inter, Barcelona forması giyen Brezilyalı futbolcu Rafinha'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Inter, Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Rafinha'yı sezon sonuna kadar kiraladı.



Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Rafinha'nın 30 Haziran 2018 tarihine kadar kiralanması konusunda Inter ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Orta saha oyuncusunun maaşının Inter tarafından ödeneceği belirtilen açıklamada, İtalyan ekibinin 35 milyon avro bonservis bedeli karşılığında sezon bitmeden önce satın alma hakkı bulunduğu kaydedildi.



Barcelona'nın altyapısı La Masia'dan yetişen Rafinha, Katalan ekibiyle 79 maça çıkıp 11 gol attı.