Inter-Barcelona maçı hangi kanalda? Inter-Barcelona maçı canlı izle

Inter, Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele, TSİ 22:00'de başlayacak. Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Hansi Flick’in Barcelona ekibini Guiseppe Meazza Stadyumu’nda ağırlayacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Inter-Barcelona maçı hangi kanalda? Inter-Barcelona maçı canlı izle
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Guiseppe Meazza Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22:00’de başlayacak.

Polonyalı hakem Simon Marciniak’ın yöneteceği mücadele, TRT 1’den naklen yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi’nin ilk finalistini belirleyecek bu önemli eşleşmede, İspanya’daki ilk maç 3-3’lük eşitlikle sona ermişti. Rövanş öncesinde her iki takım da 3-3'lük bir beraberlikle sahaya çıkacak. Her iki takım da liglerinde şampiyonluk mücadelesi verirken, Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı da hedefliyor.

İtalya Serie A’da Napoli ile şampiyonluk yarışını sürdüren Inter, rakibinin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Kalan 3 haftada Napoli’nin puan kaybetmesini bekleyen Simone Inzaghi’nin ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde ise 2023’ten sonra bir kez daha finale yükselmenin peşinde. İtalya Süper Kupası ve İtalya Kupası’nda yarı finalde elenen Inter, Avrupa'da final için büyük bir fırsat yakalamış durumda.

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