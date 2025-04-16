İnter-Bayern Münih maçı hangi kanalda? İnter-Bayern Münih maçı canlı izle

Bayern Münih ise ilk maçta Thomas Müller ile eşitliği yakalasa da son dakikalarda yediği golle sahadan mağlup ayrılmıştı. Alman devi, bu kez İtalya’da kazanarak son dört takım arasına adını yazdırmak istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Inter ile Bayern Münih, 16 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

TSİ 22.00’de başlayacak mücadele, İtalya'nın Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Serie A’da zirvede yer alan Inter, Şampiyonlar Ligi’nde de iddialı. Ligin bitimine 6 hafta kala en yakın rakibi Napoli'nin önünde liderliğini sürdüren Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, hem ligde hem Avrupa’da şampiyonluk hedefliyor.

Devler Ligi’nde grup aşamasını 19 puanla 4. sırada tamamlayan Inter, son 16 turunda Feyenoord’u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Muhtemel 11’ler

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram

Bayern Münih: Urbig, Laimer, Dier, Kim, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane, Kane