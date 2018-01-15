Inter, Benfica'dan Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Lopez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı

İtalya ekibi Inter, Portekiz temsilcisi Benfica'dan Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Lopez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.



Inter Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Lisandro Lopez'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.



Arjantin Milli Takımı'nda 4 kez görev alan tecrübeli futbolcu, Benfica'nın dışında ülkesinde Chacarita Juniors, Arsenal de Sarandi ve İspanya'da Getafe formalarını giydi.



Sezona iyi başlangıç yapan ancak son 5 maçta galip gelemeyen Inter, ligde 20 haftada topladığı 42 puanla lider Napoli'nin 9 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.