Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Turan Özdemir hayatını kaybetti
Turan Özdemir hayatını kaybetti

Inter'den savunmaya takviye

Inter, Benfica'dan Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Lopez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı

Inter'den savunmaya takviye

İtalya ekibi Inter, Portekiz temsilcisi Benfica'dan Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Lopez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Inter Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Lisandro Lopez'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

Arjantin Milli Takımı'nda 4 kez görev alan tecrübeli futbolcu, Benfica'nın dışında ülkesinde Chacarita Juniors, Arsenal de Sarandi ve İspanya'da Getafe formalarını giydi.

Sezona iyi başlangıç yapan ancak son 5 maçta galip gelemeyen Inter, ligde 20 haftada topladığı 42 puanla lider Napoli'nin 9 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Lisandro Lopez #inter #futbol
Önceki Haber
Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Sonraki Haber
Yunan Parlamentosu önündeki “kemer sıkma“ gösterisinde arbede
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.