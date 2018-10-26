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Inter'in yeni başkanı 26 yaşındaki Steven Zhang
Inter'in yeni başkanı 26 yaşındaki Steven Zhang
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Inter'in yeni başkanı 26 yaşındaki Steven Zhang

İtalya'nın köklü futbol kulüplerinden Inter'de başkanlık görevine, 26 yaşındaki Çinli Steven Zhang getirildi.

Inter'in yeni başkanı 26 yaşındaki Steven Zhang

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'ın yeni başkanı, 26 yaşındaki Çinli Steven Zhang oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan videoda duygularını dile getiren Steven Zhang, "Gözlerimi kapadığımda, köklü tarihe sahip bir kent görüyorum ve burada daha nice tarihler yazılmayı bekliyor." ifadelerini kullandı.

2016 yılında Inter'in hisselerinin büyük kısmını satın alan Çin merkezli şirket Suning Holding'in sahibi Jindong Zhang'ın oğlu Steven, son iki yıldır kulübün yönetim kurulunda görev alıyordu.

Henüz 26 yaşındaki Steven Zhang, Inter tarihinin 21. başkanı oldu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #inter #steven zhang #italya
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