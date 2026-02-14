🔴 Inter – Juventus CANLI İZLE! Inter – Juventus maçı saat kaçta, hangi kаnalda?

İtalya Serie A’da sezonun en kritik randevularından biri bu akşam oynanacak. Şampiyonluk yarışındaki Inter, form grafiğini yükselten Juventus’u San Siro’da konuk edecek. Derby d’Italia olarak anılan karşılaşma, hem zirve hattını hem de sezonun kalan haftalarını doğrudan etkileyecek.

MAÇ SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Inter–Juventus maçı 14 Şubat 2026 Cumartesi akşamı oynanacak. Mücadele San Siro (Giuseppe Meazza) Stadyumu’nda yapılacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak.

HAKEM FEDERICO LA PENNA

Derby d’Italia’da düdük Federico La Penna’da olacak. Yardımcılıkları Meli ve Alassio üstlenecek. VAR’da Chiffi, AVAR’da ise Abisso görev yapacak.

INTER–JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Inter–Juventus karşılaşması Türkiye’de Tivibu Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Maç ayrıca internet üzerinden S Sport Plus platformunda da canlı izlenebilecek.

Yayın seçenekleri özetle şöyle:

Tivibu Spor (Tivibu aboneliği ile)

Tivibu GO (internet üzerinden)

S Sport Plus (aylık abonelik ile)

Karşılaşma için Türkiye’de şifresiz yayın seçeneği bulunmuyor.

INTER’DE BARELLA VE HAKAN ÇALHANOĞLU GELİŞMESİ

Inter’in geçici teknik direktörü Cristian Chivu, derbi öncesi en çok merak edilen konulardan biri olan sakatlık durumuna dair açıklama yaptı. Chivu, iki oyuncunun da takımla çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Barella ve Hakan Çalhanoğlu Pazartesi’den bu yana takımla antrenman yapıyorlar. Sorun yaşamadılar ve ikisi de Juventus maçında forma giymeye hazır.”

Inter cephesinde Barella ve Hakan’ın dönüşü, özellikle orta sahada oyunun temposu açısından kritik görülüyor.

JUVENTUS’TA LOCATELLI: “DERBİ’NİN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ”

Juventus’un kaptanı Manuel Locatelli, maç öncesi konuşmasında derbinin önemine dikkat çekti. Locatelli, takımın hazır olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu hafta hem fiziksel hem mental toparlanmamızı sağladı. Derbi’nin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, çok istekliyiz.”

Locatelli ayrıca Inter’in gücüne dikkat çekerken, Juventus’un artık kendi değerini bildiğini söyledi.

JUVENTUS’TA THURAM MAÇ KADROSUNDA YOK

Juventus’ta maç öncesi en önemli eksik Khephren Thuram oldu. Thuram’ın antrenmanda yaşadığı kemik ödemi nedeniyle risk alınmadığı ve kadrodan çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

OLASI 11’LER

Inter’in 3-5-2, Juventus’un ise 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkması bekleniyor.

Inter (3-5-2):

Sommer; Rudiger, Bastoni, Bisseck; L. Henrique, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Juventus (4-2-3-1):

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Kenan Yıldız, McKennie, Conceiçao; Nicholas David.

DERBİDE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Derbi öncesi öne çıkan bazı veriler şöyle:

Inter, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Juventus son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Inter’de Lautaro Martinez bu sezon 14 golle takımın en skorer ismi.

Juventus’ta Kenan Yıldız 8 golle dikkat çekiyor.

Inter’de Federico Dimarco 13 asistle sezonun öne çıkan oyuncularından biri.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN KISA REHBER

Maçı yasal şekilde izlemek isteyenler için seçenekler:

Tivibu aboneliği olanlar Tivibu Spor veya Tivibu GO’dan izleyebilir.

Tivibu aboneliği olmayanlar S Sport Plus’a abone olarak canlı yayına ulaşabilir.