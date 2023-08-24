İnter Miami sezona gövde gösterisi yaparak giriş yapan Messi'yi birkaç maç dinlendirebilir

Yedi Ballon d'Or sahibi, serbest oyuncu olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındığından beri çarpıcı bir etki yarattı. Messi, yedi maçta 10 gol atarak Inter Miami'ye Lig Kupası zaferi kazandırdı ve aynı zamanda takımın, ABD Açık Kupa finaline yükselmesine katkıda bulundu.

Inter Miami'nin ortak sahibi David Beckham tarafından satın alınan Messi için son birkaç hafta, oldukça yoğun geçti. Arjantinli süperstarın iş yükünün dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bu yüzden Messi, belirli bir süre dinlendirilebilir.

NE SÖYLENDİ?



Inter Miami Teknik Direktörü Tata Martino da bunu itiraf etti ve Arjantinli futbolcuya dinlenmesi için süre vereceğini ima ederek şunları söyledi: "45, 50 günde oynadığımız çok sayıda maçı hesaba katmalısınız... Leo ve diğer birçok oyuncu önemli bir fiziksel sınıra ulaşıyor ve bugünden itibaren bunu değerlendirmeye başlayacağız. En azından önümüzdeki üç maç için."

MESSI İÇİN SIRADA NE VAR?



Inter Miami, sonraki üç maçında New York Red Bulls, Nashville ve LAFC ile karşılaşacak. Florida merkezli takım, kupa maçlarının ardından tekrar MLS aksiyonuna geri dönüyor. Görünüşe göre Messi, birkaç MLS maçında dinlendirilecek.