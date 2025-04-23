Inter - Milan maçı hangi kanalda? Inter - Milan maçı canlı izle

İtalya Kupası yarı finalinde gözler Milano derbisine çevrildi. Inter ile Milan, final biletini almak için rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma öncesinde, maçın saati, yayın kanalı ve Hakan Çalhanoğlu’nun durumu dikkatle takip ediliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Inter - Milan maçı hangi kanalda? Inter - Milan maçı canlı izle
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Simone Inzaghi yönetiminde hem ligde hem Avrupa’da başarılı bir sezon geçiren Inter, kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. İlk maçtaki avantajını sürdürmek isteyen mavi-siyahlılar, ev sahibi oldukları bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Rakip Milan ise Serie A ve Avrupa kupalarında yaşadığı puan kayıplarının ardından tüm dikkatini İtalya Kupası’na çevirdi. Conceiçao'nun öğrencileri, taraftarlarına moral verecek bir galibiyet peşinde.

A Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Deneyimli orta saha, Inter'in orta alanındaki en önemli kozlarından biri olacak.

🕙 Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Kupası yarı final rövanşında Inter ile Milan, 23 Nisan Çarşamba günü saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Dev mücadele San Siro Stadyumu’nda oynanacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CANLI İZLE:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

⚽ Muhtemel 11’ler:
Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Augusto; Martinez, Arnautovic

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao

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