Inter - Torino maçı hangi kanalda? Inter - Torino maçı canlı izle
İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter ile Torino karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayın bilgisi, başlama saati ve Hakan Çalhanoğlu’nun oynayıp oynamayacağı futbolseverlerin en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor.
İtalya Kupası çeyrek final maçları kapsamında Inter ile Torino bugün karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım yarı final biletini alacak.
INTER - TORİNO MAÇI NASIL İZLENİR, HANGİ KANALDA?
U-Power Stadyumu’nda oynanacak Inter - Torino maçı, açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Karşılaşmayı kazanan takım, yarı finalde Napoli - Como maçının galibiyle karşılaşacak.
INTER - TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA?
Inter - Torino maçı bugün saat 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi Matteo Marchetti yönetecek.
INTER - TORİNO MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11
Inter - Torino maçında iki takımda da eksikler bulunuyor.
Inter’de Nicola Barella, Hakan Çalhanoğlu, Carlos Augusto ve Denzel Dumfries sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Torino’da ise Matteo Prati, Ardian Ismajli, Gvidas Gineitis, Perr Schuurs ve Zanos Savva sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.
Zakaria Aboukhlal ve Ivan Ilic’in durumuna maç saatinde karar verilecek.