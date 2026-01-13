Inter'de şok sakatlık! Hakan Çalhanoğlu sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Serie A devi Inter’in Napoli ile oynadığı zorlu mücadelede sakatlanan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sağlık durumu netleşti.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter’in 20. haftada Napoli ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu’nun durumu belli oldu.
Mavi-siyahlı kulüp, milli futbolcunun bu sabah detaylı bir MR taramasından geçirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sakatlığın boyutuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Hakan Çalhanoğlu, bu sabah bir MR taramasından geçti. Yapılan tetkikler, sol baldırdaki soleus kasında bir zorlanma olduğunu ortaya koydu. Durumu ilerleyen günlerde değerlendirilecek."
HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?
Sportmediaset kanalında yer alan habere göre, tespit edilen sakatlık nedeniyle Hakan Çalhanoğlu takvimin en yoğun olduğu dönemde takımdan ayrı kalacak.
Milli oyuncu, Inter'in yarın evinde Lecce ile oynayacağı 14. hafta erteleme maçında forma giyemeyecek. Çalhanoğlu ayrıca, ligin 21. haftasında 17 Ocak'ta deplasmanda oynanacak Udinese mücadelesinde de sahada olamayacak.
Sakatlık haberi, Inter Teknik Direktörü Christian Chivu’nun planlarını da bozdu. Haberde, Chivu’nun öncelikli hedefinin Çalhanoğlu’nu 20 Ocak’ta Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak kritik Arsenal maçına yetiştirmek olduğu belirtildi.
Ancak bugünkü tetkik sonuçları bu umudun boşa çıktığını gösterdi. İyileşme sürecinin en az 15-20 gün süreceği öngörülürken, tecrübeli futbolcunun ancak ay sonuna doğru sahalara dönmesinin beklendiği ifade edildi.
Mücadelenin 73. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirerek Inter'i 2-1 öne geçiren Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememiş ve 87. dakikada yerini Petar Sucic'e bırakmıştı.